الجمعة 20 يناير 2023
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

سياسي

«دينية الشيوخ» تناقش تطوير مناهج جامعة الأزهر الأحد

مجلس الشيوخ
مجلس الشيوخ

تناقش لجنة الشئون الدينية في مجلس الشيوخ تطوير مناهج جامعة الأزهر يوم الأحد.

كما سيتم استكمال دراسة ومناقشة آثار تطبيق القوانين المتعلقة بنطاق اختصاصات لجنة الشئون الدينية والأوقاف التي تمس مصالح المواطنين الأساسية "قياس الأثر التشريعي للمواد المتعلقة بجامعة الأزهر بقانون 103 لسنة 1961″.

وينظر مجلس الشيوخ يوم الأحد، طلب النائبة ريهام عفيفي و20 عضوًا، لاستيضاح سياسة الحكومة بشأن وضع استراتيجية قومية لتحسين الوضع السياحي في مصر وخاصة في موسم الشتاء الذي يشهد متغيرات دولية يجب استغلالها.

الأزهر الشئون الدينية والأوقاف الشئون الدينية الشؤون الدينية النائبة ريهام عفيفي جامعة الأزهر دينية الشيوخ سياسة الحكومة لجنة الشئون الدينية والأوقاف

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