«دينية الشيوخ» تناقش تطوير مناهج جامعة الأزهر الأحد

تناقش لجنة الشئون الدينية في مجلس الشيوخ تطوير مناهج جامعة الأزهر يوم الأحد.

كما سيتم استكمال دراسة ومناقشة آثار تطبيق القوانين المتعلقة بنطاق اختصاصات لجنة الشئون الدينية والأوقاف التي تمس مصالح المواطنين الأساسية "قياس الأثر التشريعي للمواد المتعلقة بجامعة الأزهر بقانون 103 لسنة 1961″.

وينظر مجلس الشيوخ يوم الأحد، طلب النائبة ريهام عفيفي و20 عضوًا، لاستيضاح سياسة الحكومة بشأن وضع استراتيجية قومية لتحسين الوضع السياحي في مصر وخاصة في موسم الشتاء الذي يشهد متغيرات دولية يجب استغلالها.