الجمعة 20 يناير 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

افتتاح مسجدين جديدين بالعامرية ثان فى الإسكندرية

اوقاف الإسكندرية
اوقاف الإسكندرية

افتتحت مديرية أوقاف الإسكندرية، اليوم الجمعة، مسجدين جديدين بإدارة أوقاف العامرية ثان غرب المدينة، وذلك في إطار سعي وزارة الأوقاف لعمارة بيوت الله عز وجل، والحفاظ عليها وتعهدها بالصيانة والتشييد والترميم.

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وقال الشيخ سلامة عبدالرازق، وكيل وزارة الأوقاف بالإسكندرية، إن المسجدين اللذين تم افتتاحهما اليوم هما: «مسجد الرحمن» أرض الحرية و«مسجد السلام»، مؤكدًا أن هذه الافتتاحات تأتي في إطار سعي الوزارة لعمارة بيوت الله عز وجل والحفاظ عليها صيانة وترميمًا وحرص الوزارة على المساجد مبنى ومعنى.

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وألقى الشيخ سلامة عبدالرازق وكيل وزارة الأوقاف بالإسكندرية، خطبة الجمعة بمسجد الرحمن بعنوان «ادخلوا في السلم كافة: السلام النفسي والمجتمعي والدولي»، مؤكدًا أن الإسلام دين السلام وأن الله عز وجل كثيرًا ما يدعونا في آيات القرآن الكريم إلى السلام ونشر الأمان ولذلك قال الله تعالى: «يا أيها الذين آمنوا ادخلوا في السلم كافة».

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وأضاف خلال الخطبة أن سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم قال «المسلم من سلم الناس من لسانه ويده»، مبينًا أن السلام يصنع الحضارات ويقيم الأمم وينشر الحب والود في قلوب العباد ويُنهض البلاد والمجتمعات.

مديرية أوقاف الإسكندرية مسجدين جديدين التشييد والترميم مسجد الرحمن مسجد السلام

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