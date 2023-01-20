افتتاح 5 مساجد جديدة بـ 3 ملايين و955 ألف جنيه في البحيرة

أكدت الدكتورة نهال بلبع نائب محافظ البحيرة، أنه فى إطار حرص الدولة المستمر على عمارة وبناء المساجد وجهود وزارة الأوقاف الكبيرة والملموسة لنشر صحيح الدين والتوعية ومواجهة الأفكار المغلوطة والفكر المتطرف، وكذا الجهود الذاتية والمشاركات المجتمعية في تشييد وعمارة المساجد بمدن ومراكز المحافظة للتيسير على المواطنين في إقامة الشعائر الدينية والحصول على خدمات التوعية الدينية والخدمات الأخرى، الصحية والتثقيفية والتعليمية التي تقدمها المساجد.

حيث قامت مديرية الأوقاف بمحافظة البحيرة، برئاسة الدكتور محمد أبو حطب وكيل الوزارة اليوم بافتتاح 5 مساجد جديدة بمراكز "دمنهور - أبو حمص - المحمودية - رشيد" بتكلفة 3 ملايين و955 ألف جنيه، وتلك المساجد هي مسجد التوبة بقومبانية البرنوجي - مركز دمنهور على مساحة 188 م2 وبتكلفة إجمالية مليون و300 ألف جنيه, ومسجد الزعيرة - بطورس - أبو حمص مساحة 302 م2 وبتكلفة إجمالية 2 مليون و100 ألف جنيه.

كما قامت مديرية الأوقاف بمحافظة البحيرة بافتتاح مسجد الرحمن بقرية اللبان - المحمودية على مساحة 198 م2 وبتكلفة إجمالية 135 ألف جنيه “صيانة وترميم" مسجد شهاب الدين قرية شهاب الدين رشيد على مساحة 248 م2 وبتكلفة إجمالية 120 ألف جنيه "صيانة وترميم"، ومسجد الجمعية اليونانية الشهير بنخنوخ - زاوية غزال - دمنهور على مساحة 440 م2 وبتكلفة إجمالية 300 ألف جنيه "صيانة وترميم".

وتناولت خطبة الجمعة اليوم والتى جاءت تحت عنوان ("ادخلوا في السلم كافة".. السلام النفسي والمجتمعي والدولي) أن السلام غاية إنسانية نبيلة وقضية راسخة في الفكر الإسلامي، فالإسلام دين السلام، وربنا (جل وعلا) هو السلام، ونبينا ( صلى الله عليه وسلم ) نبي السلام، وتحية المسلمين في الدنيا والآخرة السلام، والجنة هي دار السلام، وتحية أهل الجنة في الجنة السلام، والمسلم الحق يحقق السلام مع نفسه وينشر السلام في مجتمعه وفي العالم أجمع.