تفاصيل اجتماع بوتين مع الأعضاء الدائمين في مجلس الأمن الروسي

عقد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، اليوم الجمعة، اجتماعا تنفيذيا مع الأعضاء الدائمين في مجلس الأمن الروسي لمناقشة العملية العسكرية الروسية الخاصة بأوكرانيا.

وتبادل الرئيس الروسي مع القادة الروس خلال الاجتماع، وجهات النظر حول مسار العملية العسكرية الروسية الخاصة، وفقا للمتحدث الرسمى باسم الرئاسة الروسية "الكرملين" ديميترى بيسكوف.

كما أبلغ وزير الدفاع الروسي المشاركين عن زيارة مقر العملية بداية الأسبوع، كما أطلع الرئيس الروسي على اتصالاته الهاتفية الأخيرة، فيما نوقشت القضايا الراهنة على جدول الأعمال الاجتماعي والاقتصادي، وفقا لوكالة نوفوستي الروسية.

وقال المتحدث الرسمى باسم الرئاسة الروسية "الكرملين"، أن الاجتماع حضره رئيسة مجلس الاتحاد فالنتينا ماتفيينكو، ورئيس مجلس الدوما فياتشيسلاف فولودين، ونائب رئيس مجلس الأمن ديميتري مدفيديف، ورئيس ديوان الكرملين أنطون فاينو، وسكرتير مجلس الأمن الروسي نيقولاي باتروشيف، ووزير الداخلية فلاديمير كولوكولتسيف، ووزير الخارجية سيرجي لافروف، ووزير الدفاع سيرجي شويغو، ورئيس جهاز المخابرات الخارجية سيرغي ناريشكين، والمبعوث الرئاسي الخاص لحماية البيئة والنقل سيرغي إيفانوف.