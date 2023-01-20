الجمعة 20 يناير 2023
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

توك شو

«جمار».. فرقة عراقية تعيد إحياء التراث الموسيقى للبصرة «فيديو»

فرقة عراقية
فرقة عراقية

عرض برنامج «صباح الخير يا مصر»، المُذاع على القناة الأولى والفضائية المصرية، تقريرًا تليفزيونيًا بعنوان «فرقة عراقية تعيد إحياء التراث الموسيقي للبصرة».

وأشار التقرير إلى أن فرقة «جمار» الموسيقية في شوارع البصرة بدولة العراق تقدم عروضها للترفيه على المارة وإحياء التراث الموسيقي الشهير للمدينة.

ويعمل أعضاء الفرقة التي تغني أغاني شعبية على إعادة البهجة إلى مدينة العود التي كانت تعاني أزمة سياسية مما قلل وجود الفن والموسيقى.

وقالت إحدى أعضاء الفرقة، إن الفرقة تستهدف نشر السعادة بين المواطنين في الشارع ولو بأغنية: «الشارع يفتقد إلى الفن، وبالتالي بدأنا نخرج للشارع من أجل إحياء تراثنا وأغانينا القديمة، الأمر يشبه بنشر عدوى الفن والموسيقى، فالموسيقى حياة وبهجة وسعادة للآخرين».

وقال أحد الأعضاء: «المجتمع العراقي ككل في حاجة إلى الفرحة لأنه عاش في حزن، حتى الأغاني الجديدة حزينة، ألحان وكلمات، وبالتالي نحن نحاول أن نقلل هذا الجو، وننشر الفرح بين المجتمع، يجب أن يعيش الناس حياتهم».

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