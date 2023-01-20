الجمعة 20 يناير 2023
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

مصر

الحكومة تنفى الإعلان عن قائمة أسعار حصص مجموعات الدعم المدرسية

طلاب
طلاب

نفى المركز الإعلامي لمجلس الوزراء ما انتشر من أنباء بشأن قائمة بأسعار حصص مجموعات الدعم المدرسية للطلاب خلال الفصل الدراسي الثاني للعام الحالي 2022-2023.

وأوضح المركز الإعلامي، في بيان له اليوم، أنه قام بالتواصل مع وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، التي نفت تلك الأنباء، مؤكدة أنه لا صحة للإعلان عن أسعار حصص مجموعات الدعم المدرسية للطلاب خلال الفصل الدراسي الثاني للعام الحالي 2022-2023.

وشددت على أن الوزارة لم تعلن عن أي تفاصيل بهذا الشأن، ولا تزال بصدد مناقشة مختلف المقترحات بشأن آليات تفعيل وتنفيذ مجموعات الدعم المدرسية خلال الفترة المقبلة في جميع المحافظات، وذلك لضمان تنفيذها وفقا لمعايير الجودة التعليمية، كإحدى خطط الوزارة لتخفيف العبء عن كاهل أولياء الأمور، مشيرة إلى أنه سيتم الإعلان عن كافة تفاصيل وآليات عقد مجموعات الدعم المدرسية بشكل رسمي فور الانتهاء من تحديدها، وناشدت الطلاب وأولياء الأمور عدم الانسياق وراء تلك الأخبار المغلوطة، مع استقاء المعلومات من مصادرها الموثوقة.

تجهيز قاعات فى عدد محدد من المدارس داخل كل إدارة تعليمية لاستقبال الطلاب

وفي سياق متصل، سيتم تجهيز قاعات خاصة بهذه المجموعات في عدد محدد من المدارس داخل كل إدارة تعليمية لاستقبال الطلاب، واختيار أفضل المعلمين المتميزين لتدريس المواد المختلفة في مجموعات الدعم، خاصة لمرحلة الشهادات الإعدادية والثانوية، فيما سيتم تنفيذ مجموعات الدعم المدرسية لطلاب صفوف النقل داخل المدارس.

وناشد المركز الإعلامي، وسائل الإعلام المختلفة ومرتادي مواقع التواصل الاجتماعي تحري الدقة والموضوعية في نشر الأخبار، والتواصل مع الجهات المعنية للتأكد قبل نشر معلومات لا تستند إلى أي حقائق، وتؤدي إلى إثارة البلبلة بين الطلاب وأولياء الأمور، وفي حالة وجود أي شكاوى أو استفسارات يرجى الدخول على الموقع الإلكتروني للوزارة (moe.gov.eg).

استقبال الطلاب التربية والتعليم والتعليم الإعلامي لمجلس الوزراء الفصل الدراسي الثاني تحري الدقة والموضوعية جميع المحافظات طلاب صفوف النقل وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى

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