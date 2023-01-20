إيهاب المصري: تعثر الأهلي بمباراة القمة ليس في مصلحة الزمالك فقط

كشف الكابتن إيهاب المصري، لاعب المقاولون العرب ومنتخب مصر سابقا، رؤية النادي الأهلي لمباراة القمة أمام الزمالك والمرتقبة غدا في تمام الساعة الثامنة والنصف مساء.

وقال المصري خلال حواره ببرنامج "8 الصبح"، المذاع على قناة "دي إم سي"، إن نادي الأهلي يسعى بطريقة مختلفة وأسلوب مختلف عن نادي الزمالك فيما يخص مباراة القمة، مؤكدا أن الأهلي يسعى للتحليق بعيدا بصدارة الدوري العام، وأن يخلق فارقا بينه وبين الزمالك، عكس الأخير الذي يبحث عن الاستقرار فقط.

وتابع أن تعثر نادي الأهلي غدا، في مصلحة نادي فيوتشر ونادي بيراميدز، ويزيد من منافسة وصعوبة الدوري العام، ويخلق مناخا من التنافسية والملاحقة بين النوادي الأربعة "الأهلي والزمالك وفيوتشر وبيراميدز".

وأكد أن فوز النادي الأهلي يصنع الفارق بينه وبين المنافس التقليدي له الزمالك، ويعزز تقدمه على حساب فيوتشر وبيراميدز، خاصة مع افتقارهما للدعم الجماهيري والذي يصنع حافزا للاستمرارية، وهو الأمر الذي يتمتع به النادي الأهلي.

وأوضح أن النادي الأهلي يعمل في صمت، ولايوجد مايفتعل شوسورة حول أي لاعب، مما يزيد حالة التركيز العامة للفريق، والتي ترتب عليها توفيق كبير في مباراة سموحة ببطولة كأس مصر، وتأهله للنهائي، لافتا إلى أن النادي الأهلي وجد ضالته في "كهربا"، والذي كان متشوقا للفرصة وبلغة الملعب "جعان كورة".

ولفت إلى أن المدير الفني للنادي الأهلي يعمل بتركيز عالي، يغلق الأبواب على لاعبيه، بشكل محكم، وأعطى دفعة نفسية قوية لـ كهربا خلال التدريبات وهو الأمر الذي شهدنا عليه من خلال مشاركة كهربا في مباراة سموحة، قائلا: "كهربا عمل حاجات كتير كانت ناقصة عن مهاجمي الأهلي من حيث الالتحامات العالية والمشاركة بقلب، والتعامل بثقة كبيرة".