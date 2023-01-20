وزيرة البيئة تناقش مع سفير بيلاروسيا تعزيز التعاون في مجال الاستثمار البيئي

التقت الدكتورة ياسمين فؤاد، وزيرة البيئة، «سيرجي تيرتنتييف» سفير بيلاروسيا بالقاهرة؛ لمناقشة سبل التعاون الثنائي بين البلدين في مجال البيئة، والتعاون على المستوى العالمي خاصة في ملف تغير المناخ.

وأكدت الدكتورة ياسمين فؤاد، نجاح مصر من خلال استضافة مؤتمر المناخ COP 27 في الدفع بأجندة المناخ العالمية في وقت حرج يمر به العالم، مشيرة إلى مصر تعد حاليا اتفاق شراكة مع دولة الإمارات للمضي قدما نحو مؤتمر المناخ القادم COP 28، حيث سيكون جزء من مهمة مصر متابعة القرارات الصادرة عن خطة شرم الشيخ التنفيذية لمؤتمر المناخ cop 27، وخاصة المتعلقة بصندوق الخسائر والأضرار وحوكمته، وأيضًَا الهدف العالمي للتكيف والهدف الجمعي الجديد للتمويل، وأفضل الطرق للتقدم في مجال التخفيف.

كما لفتت الوزيرة إلى ضرورة العمل على المبادرات التي تم إطلاقها خلال مؤتمر المناخ COP27 بالتركيز على المبادرات ذات الأولوية الملحة لطرحها للعمل مع الشركاء عليها في مؤتمر المناخ القادم COP 28، ومنها مبادرة إدارة المخلفات ٥٠ بحلول ٢٠٥٠ لأفريقيا، ومبادرة التنوع البيولوجي والحلول القائمة على الطبيعة، وأيضا مبادرة النوع (المرأة) والتي تعد الفئة الأكثر تأثرا بتغير المناخ وكيفية تمكينها من مواجهته في ٣ مجالات هي الغذاء والمياه والطاقة، بالإضافة إلى مبادرة الزراعة FAST والمتعلقة بالأمن الغذائي، والمبادرة الخاصة بالمياه وكيفية الاستفادة من نظم الإنذار المبكر لمواجهة تأثير تغير المناخ على مستوى سطح البحر وقضايا المياه، حيث دعت الوزيرة دولة بيلاروسيا للمشاركة في تلك المبادرات للمضي قدما نحو خطوات تنفيذية لها.

من جانبه، أشاد سفير بيلاروسيا بتصريحات وزيرة البيئة المصرية حول أهمية تغيير ثقافة المجتمع في مجال البيئة وصون الموارد الطبيعية ومواجهة التحديات العالمية، وحرص بلاده على العمل على نتائج مؤتمر المناخ COP 27 في ظل العلاقات الممتدة بين مصر وبيلاروسيا من أجل مستقبل الأجيال القادمة، وأيضا لدعم الطريق نحو مؤتمر المناخ القادم COP 28، ورحب بالتعاون مع مصر في العمل على مبادراتها.

كما ناقش الجانبان سبل تعزيز التعاون الثنائي بين البلدين، حيث أشارت الوزيرة إلى فتح فرص الاستثمار في مجال البيئة فى مصر، خاصة فى مجال إدارة المحميات الطبيعية لاتاحة الفرصة للقطاع الخاص لتقديم خدمات تتعلق بالسياحة البيئية، ويتم حاليا إعداد حزمة من مشروعات السياحة البيئية في مصر القائمة على الموارد الطبيعية، كبناء المنتجعات البيئية في المحميات لتكون صديقة للبيئة وتشجيع مفهوم السياحة البيئية، إلى جانب الربط بين استراتيجية الاقتصاد القائم على المواد الحيوية التي ستطلقها مصر لربط الزراعة بالصناعة وتعظيم الاستفادة من المحاصيل الهامة للصناعة، والاستراتيجية الوطنية للمخلفات الزراعية للاستفادة من ٤٠ مليون طن من المخلفات الزراعية سنويا بإعادة استخدامها وتدويرها لإنتاج أعلاف حيوانية التي أصبح توفرها تحدي عالمي حاليا، وفي مجال ادارة المخلفات متاح العديد من الفرص الاستثمارية التي تدعمها الدراسات والإحصاءات التي أعدتها الوزارة لتحديد حجم المخلفات والمناطق المناسبة، وأيضا التشريعات اللازمة.

ودعت الوزيرة الجانب البيلاروسي للتعاون في الاستثمار في مجالات البيئة، وإتاحة الفرص للمستثمرين لعقد الشراكات من الجانبين، حيث رحب السفير بهذه الفرصة وإمكانية توطيد أواصر التعاون بين البلدين في هذا المجال وتبادل التكنولوجيا والخبرات باعتبار مصر بوابة المرور إلى المنطقة.

كما ناقش الجانبان إمكانية تمديد مذكرة التفاهم الموقعة بين البلدين، والتي شهدت تنفيذ العديد من الأنشطة المشتركة، خاصة في مجال مراقبة جودة الهواء والمياه، واقتراح إنشاء مجموعة عمل وزارة مشتركة حول الحد من تلوث الهواء.