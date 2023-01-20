الجمعة 20 يناير 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

جهود أمنية لكشف لغز العثور على جثة عامل بها طلقات نارية بقنا

جثة عامل
جثة عامل

تمكنت الأجهزة الأمنية بقنا، اليوم الجمعة، من العثور على جثة عامل بها طلقات نارية بمركز دشنا، شمالي قنا، وتكثف من تحرياتها لكشف ملابسات الواقعة.

تلقى اللواء مدير أمن قنا إخطارًا من غرفة العمليات يفيد بالعثور على جثة "عبدالشافي.ج"، ويبلغ من العمر 32 عامًا، بها طلقات نارية بقرية الديبات بالسمطا بمركز دشنا، وانتقلت قوة أمنية إلى موقع الحادثة، وجارٍ التحري حول الواقعة وكشف الملابسات وضبط المتهمين والسلاح المستخدم.

وتم نقل الجثة إلى المستشفى، وتحرر محضر بالواقعة، وأخطرت الجهات المختصة لتتولى التحقيقات.

الأجهزة الأمنية قنا جثة عامل طلقات نارية دشنا اللواء مدير أمن قنا غرفة العمليات

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