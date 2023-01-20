حدث في أسبوع.. محاكمة حمزة زوبع و«حرس الثورة» واستئناف ابنة رشوان توفيق

شهد الأسبوع الماضي عددًا من المحاكمات المهمة، يرصد "الدستور" أبرزها من خلال نشرة "حدث في أسبوع" وجاء أبرزها كالتالي.

تأجيل محاكمة حمزة زوبع و16 آخرين بتهمة نشر أخبار كاذبة

قررت الدائرة الأولى إرهاب، المنعقدة بمجمع محاكم بدر، برئاسة المستشار محمد السعيد الشربيني، تأجيل جلسات محاكمة حمزة زوبع و16 آخرين في القضية رقم 4736 لسنة 2022 جنايات التجمع الخامس، والمقيدة برقم 143 لسنة 2022 كلي القاهرة الجديدة، والمقيدة برقم 773 لسنة 2020 حصر أمن الدولة العليا، والمعروفة إعلاميا بـ "اللجنة الإعلامية لتنظيم الإخوان" لجلسة 21 فبراير المقبل.

كشف أمر الإحالة أن كلا من حمزة سعد زوبع، وحسام الدين عبدالرحمن، والسيد فرج توكل، وعماد البحيري، وأمين يوسف، وعبدالحكيم عامر، وهشام متولي، وإسلام علواني، وإبراهيم سعيد، ومحمد أحمد، ومحمد محمد سعيد، وصهيب سامي، ومحمد أبو زيد، وطارق إبراهيم، وعلاء الدين فوزي، وأحمد فوزي، ومحمد حسام لأنهم في غضون الفترة من 2019 حتى أكتوبر 2021 داخل مصر وخارجها.

تأجيل استكمال محاكمة 43 متهمًا في «حرس الثورة»

قررت الدائرة الأولى إرهاب بمحكمة أمن الدولة العليا المنعقدة بمجمع محاكم بدر، تأجيل جلسات استجواب المتهمين في محاكمة 43 متهمًا بتولي وقيادة جماعة إرهابية، والمعروفة إعلاميًا بـ"حرس الثورة" لجلسة 18 يناير .

وعقدت الجلسة برئاسة المستشار محمـد السعيد الشربيني، وعضوية المستشارين عصام أبو العلا وغريب محمـد متولي ومحمود زيدان ومحمد نـبيل، وبحضور حمدي الشناوي الأمين العام لمأمورية بدر، وسكرتارية أحمد مصطفى.

تأجيل محاكمة 17 متهمًا بنشر أخبار كاذبة ضد الدولة

قررت الدائرة الأولى إرهاب برئاسة المستشار محمد السعيد الشربينى، تأجيل محاكمة 17 متهما، لاتهامهم بنشر أخبار كاذبة، فى القضية رقم 143 لسنة 2022 كلى القاهرة الجديدة، والمقيدة برقم 773 لسنة 2020 حصر أمن الدولة العليا، لجلسة 23 فبراير المقبل لاستكمال المرافعة.

وجاء بأمر الإحالة في غضون الفترة من عام 2019 حتى أكتوبر 2021 داخل مصر وخارجها، أولا المتهمون من الأول حتى الخامس، تولوا قيادة في جماعة إرهابية تهدف إلى استخدام القوة والعنف والترويع في الداخل، بغرض الإخلال بالنظام العام وتعريض سلامة المجتمع ومصالحه وأمنه للخطر، وإيذاء الأفراد وإلقاء الرعب بينهم وتعريض حياتهم وحرياتهم وحقوقهم العامة والخاصة وأمنهم للخطر، والإضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي والأمن القومي.

22 مارس.. الحكم في استئناف ابنة رشوان توفيق بسبب قسمة شاليهات رأس سدر

حجزت الدائرة العاشرة مدني استئناف عالي جنوب القاهرة، الحكم في استئناف آية رشوان توفيق على الحكم الصادر لوالدها برفض الدعوى التى طالبت فيها ببطلان قسمة شاليهات رأس سدر، إلى جلسة 22 مارس المقبل.

تأجيل محاكمة المتهمين بقتل الصيدلي ولاء زايد بحلوان

أجلت محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بالتجمع الخامس برئاسة المستشار علاء الدين سليمان شوقي، جلسات محاكمة المتهمين في قتل الصيدلي ولاء زايد، في القضية المعروفة إعلامياً بـ"صيدلي حلوان"، إلى جلسة 19 فبراير المقبل؛ لتعذر وصول المتهمين.