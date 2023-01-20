ضبط أدوية بيطرية منتهية الصلاحية في الغربية

صادرت مديرية الطب البيطرى بالغربية 48 عبوة أدوية بيطرية متنوعة الأصناف، منتهية الصلاحية ومجهولة المصدر ومحظور تداولها بالأسواق، داخل محلات للمستلزمات البيطرية بمركز كفر الزيات.

وكان الدكتور حاتم أنور مدير مديرية الطب البيطرى بالغربية، قد تلقى تقريرا بتمكن لجنة تفتيشية من إدارة الطب البيطرى بكفر الزيات بالتنسيق مع شرطة البيئة والمسطحات والجهات المعنية ، لإحكام السيطرة والرقابة على سوق بيع الأدوية البيطرية بالمحلات والعيادات البيطرية بمركز كفرالزيات، وضبطت اللجنة عبوات أدوية بيطرية متنوعة الأصناف منتهية الصلاحية ومحظور تداولها بالأسواق، داخل محلات بيطرية بإجمالى 48 عبوة لـ 23 صنفا.

وتم التحفظ على المضبوطات وتحريزها، واتخاذ الإجراءات القانونية وتحرير محاضر مخالفة لأصحاب المضبوطات، وإخطار النيابة العامة المختصة لتجرى شئونها.