تصريحات الرئيس السيسى عن انتهاء موجة الإرهاب واعتزازه بإنجازات القوات المسلحة والشرطة تتصدر الصحف

اهتمت الصحف المصرية الصادرة، صباح اليوم الجمعة، بعدد من الموضوعات على رأسها تصريحات الرئيس السيسي بشأن انتهاء موجة الإرهاب وفخره بإنجاز القوات المسلحة والشرطة، وذلك خلال تفقده الأكاديمية العسكرية المصرية، وكذلك تصريحات رئيس الوزراء مصطفى مدبولي بشأن وثيقة "ملكية الدولة" وأنها لا تعنى بيع الأصول.

فمن جانبها قالت صحيفة الأهرام تحت عنوان "مصر بخير وسلام وستتحسن الأمور.. الرئيس فى الكلية الحربية: نعلن قريبًا انتهاء موجة الإرهاب ونفخر بإنجاز القوات المسلحة والشرطة"، وأكد الرئيس عبدالفتاح السيسى اطمئنانه لقدرة مصر على الصمود وتجاوز الظروف الحالية، مشيرا إلى أن مصر صمدت فى مواجهة كل الأزمات التى مرت بها، وتخطتها بفضل صبر الشعب وصلابة إرادته.

وقال الرئيس ــ خلال تفقده الأكاديمية العسكرية المصرية فجر أمس ــ إن مصر بخير وسلام، وستتحسن الأمور قريبًا، مشيرا إلى أن هذه الظروف ستمر وسنتذكرها بعد أن نتجاوزها ونعبرها، مثلما عبرنا من قبل أزمات وتحديات جساما كنا نعتقد وقتها أننا لن نستطيع عبورها، ونذكرها الآن باعتبارها قصص نجاح.

- سيتم قريبا إعلان الانتهاء والسيطرة على موجة الإرهاب التى شهدتها البلاد

وأشار الرئيس ــ فى حواره المفتوح مع الطلبة الجدد بالأكاديمية العسكرية المصرية، خلال الزيارة التى رافقه فيها كل من الفريق أول محمد زكى القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربي، والفريق أسامة عسكر رئيس أركان القوات المسلحة، وعدد من كبار قادة القوات المسلحة ــ إلى أن القوات المسلحة، بالتعاون مع الشرطة المدنية، حققت نجاحًا كبيرًا فى تأمين الدولة، بما فيها المنطقة التى شهدت تضحيات كبيرة من الضباط وضباط الصف والجنود والمدنيين أو سواء تكلفة مالية، موضحًا أنه عندما تصبح القوات المسلحة ومؤسسات الدولة قوية، فإنها تستطيع مجابهة التحديات المختلفة، بل وتستطيع أيضًا بقدرتها وإمكانياتها منع التحديات من البداية ومنع الصراع من المهد.

وأكد الرئيس أنه سيتم قريبًا إعلان الانتهاء والسيطرة على موجة الإرهاب التى شهدتها البلاد خلال السنوات العشر الماضية، معربًا عن تهنئته للقوات المسلحة والشرطة على تحقيق هذا الإنجاز الذي يدعو للفخر، ويعد حافزًا لبذل المزيد للجاهزية للدفاع عن البلاد.

- متابعة تنفيذ وثيقة سياسة ملكية الدولة للأصول

وقالت صحيفة الأهرام تحت عنوان "مدبولى: وثيقة ملكية الدولة لا تعني بيع الأصول"، إن الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، ترأس الاجتماع الأول للجنة العليا لتنفيذ وثيقة سياسة ملكية الدولة، والتي تم تشكيلها بعضوية الجهات القائمة على التنفيذ.

وفي مستهل الاجتماع، أشار رئيس الوزراء إلى أهمية دور هذه اللجنة التي تم تشكيلها بتوجيه من الرئيس عبدالفتاح السيسي، بهدف متابعة تنفيذ وثيقة سياسة ملكية الدولة للأصول، والتي كانت إحدى أهم التوصيات الصادرة عن المؤتمر الاقتصادي الذي عُقد في أكتوبر الماضي، لكون الوثيقة تستهدف تحديدا واضحا حول دور الدولة في القطاعات المختلفة.

وجدد رئيس الوزراء تأكيد أن وثيقة سياسة ملكية الدولة لا تعني أن الدولة ستبيع أصولها، أو ستتخارج من كافة القطاعات، وإنما تستهدف تحديد دور الدولة، لافتاً إلى أن التخارج في حد ذاته سيكون له أكثر من آلية موجودة داخل الوثيقة، منها المشاركة مع القطاع الخاص، أو إعطاء القطاع الخاص مهام الإدارة والتشغيل.

- انعقاد الاجتماع الأول للجنة متابعة توصيات المؤتمر الاقتصادي

من ناحية أخرى، ترأس مدبولي، أمس، الاجتماع الأول للجنة متابعة توصيات المؤتمر الاقتصادي "مجلس الأمناء"، والتي تهدف لمتابعة مخرجات المؤتمر الاقتصادي، الذي عقد في أكتوبر الماضي تحت عنوان (مصر.. خريطة طريق لاقتصاد أكثر تنافسية) مشيرا إلى أن هناك حراكا كبيرا شهدته الفترة الماضية من جانب الدولة لتنفيذ عدد من توصيات المؤتمر الاقتصادي، منها الاتفاق الذي تم التوصل إليه مع صندوق النقد الدولي، وكذا العمل على تصحيح أوضاع سوق الصرف، بالإضافة لما يتعلق بوثيقة «سياسة ملكية الدولة»، وحماية المنافسة، وجذب الاستثمارات، قائلًا: أمامنا ملفات كثيرة نعمل حاليا عليها، بالتنسيق مع الجهات المعنية، ومجتمع الأعمال والخبراء.

- مصر تهزم بلجيكا في الدور الرئيسي لكأس العالم لكرة اليد

بينما قالت صحيفة الأهرام تحت عنوان "مصر تهزم بلجيكا في أولى مواجهات الدور الرئيسى لمونديال اليد"

حقق منتخبنا الوطنى للرجال لكرة اليد فوزا مهما على نظيره البلجيكي أمس فى أولى مواجهات الدور الرئيسى ببطولة العالم التى تستضيفها السويد وبولندا، والتى تستمر حتى يوم 29 يناير الجارى بنتيجة 33 ـ 28 .

جاءت المباراة متوسطة من الفريقين، وحرص الإسباني جارسيا باروندو المدير الفني لمنتخبنا الوطنى على تطبيق سياسة التدوير وإشراك العديد من اللاعبين والعمل على ضرورة تجهيز جميع اللاعبين ومشاركة أحمد خيرى لأول مرة في البطولة، وحصل سيف الدرع على رجل المباراة لما قدمه من مستوى مميز في المباراة.

- وزارة التموين تبدأ تطبيق قرار إنتاج الخبز البلدي للمواطنين عبر كارت مسبق الدفع تجريبيًا

أما صحيفة الأخبار فقالت تحت عنوان بدأت وزارة التموين والتجارة الداخلية، تطبيق قرار إنتاج الخبز البلدي للمواطنين عبر كارت مسبق الدفع، على مخبز أو اثنين تجريبيًا حتى يتم اعتماده في جميع المخابز والربط مع كافة الجهات المعنية.

وأكد الدكتور علي المصيلحي، وزير التموين والتجارة الداخلية، أنه سيتم تقديم المنتجات والسلع بأسعار مخفضة للمواطنين من خلال معارض "أهلًا رمضان" والمنافذ، حيث سيتم عرض الأرز من 14 إلى 17 جنيهًا، والسكر ما بين 14 و 16، والزيت من 34 جنيهًا حتى 35 جنيهًا.

وأضاف الوزير خلال مداخلة تليفزيونية، إنه سيتم إتاحة كارت مدفوع من البريد المصري للمواطن خارج منظومة التموين لشراء الرغيف المدعم من المخابز بالسعر الحر.

وتابع وزير التموين، أن رغيف العيش البلدي المدعم بـ 5 قروش يصل قطرة 21 سم، ووزنه 90 جم، مؤكدا أن هناك سعيًا للحفاظ على الربع مليار رغيف التي تقوم الدولة بإنتاجها يوميًا بجودة عالية.

وأشار علي المصيلحي إلى أنه لأول مرة تم بيع القمح في البورصة المصرية وتوفير الدقيق للمخابز الأفرنجي بـ 10 آلاف جنيه طن الدقيق حتى يحافظ على الأسعار المتفق عليها ومستمرون في ذلك.

ومن جانبه قال إبراهيم العشماوي، مساعد أول وزير التموين ورئيس جهاز تنمية التجارة الداخلية، إن الوزارة أتاحت كارتا مسبوق الدفع عن طريق البريد المصري؛ لبيع الخبز بسعر التكلفة.

وأضاف إبراهيم العشماوي خلال مداخلة تليفزيونية، أنه يمكن للمواطنين شحن هذا الكارت بـ 50 أو 100 جنيه أو كما يريدون للحصول على الخبز التمويني بسعر التكلفة.

- الفريق ربيع يتفقد شركة قناة السويس للاستزراع المائي

فيما قالت صحيفة "الجمهورية" تحت عنوان "الفريق ربيع خلال تفقده شركة قناة السويس للاستزراع المائي: انتهاء تطوير 280 حوضا سمكيا".

تفقد أسامة ربيع رئيس هيئة قناة السويس، شركة قناة السويس للاستزراع المائي، يرافقه عدد من قيادات الهيئة والشركة، لمتابعة سير العمل والوقوف على مستجدات أعمال التطوير بالشركة.

وتابع رئيس الهيئة، مستجدات تنفيذ الأعمال الإنشائية بالمزرعة ضمن أعمال التطوير الجارية، حيث انتهت أعمال إنشاء مبنى الاستقبال، كما قاربت أعمال إنشاء السور الخارجي المحيط بالمزرعة على الانتهاء بنسبة إنجاز تجاوزت 95%.

ويجري العمل حالياً على إنشاء مصنع تجهيز وتعبئة الأسماك، حيث تم وضع الأساسات وتجهيز الجمالونات المعدنية، وذلك بالتوازي مع أعمال إنشاء 4 مخازن، وورشة للأعمال الميكانيكية ومبنى إداري.

وذلك تحت إشراف الإدارة الهندسية بهيئة قناة السويس، من خلال شركة ترسانة السويس البحرية وشركة قناة السويس للاستثمار المقاول الرئيسي للمشروع، ومشاركة ما يزيد علي خمسة عشر شركة مقاولات وطنية.