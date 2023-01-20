الجمعة 20 يناير 2023
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

رياضة

المصرى يصطدم بغزل المحلة فى مباراة جماهيرية بختام الأسبوع 14 للدورى الممتاز

المصري تعادل في مباراته
المصري تعادل في مباراته الأخيرة مع الأهلي

يشهد ستاد برج العرب بالإسكندرية في الخامسة مساء اليوم مباراة جماهيرية بين المصري وغزل المحلة في الأسبوع الرابع عشر للدوري  الممتاز.

المصري بقيادة حسام حسن يحتل المركز الثامن برصيد 18 نقطة من 4 انتصارات و6 تعادلات وثلاث هزائم، وسجل 12 هدفًا ودخل مرماه 13 هدفًا، وجمع 7 نقاط من أخر ثلاث مباريات بالفوز على الداخلية والاتحاد السكندري والتعادل مع الأهلي، ويسعى للفوز والوصول للنقطة 21 والتساوي مع غزل المحلة.

حسام حسن المدير الفني لفريق المصري اختار 24 لاعبًا في قائمة المباراة وهم: محمود جاد، وعصام ثروت، ومحمد شحاتة، وعمرو موسى، وإسلام أبو سليمة، وحسين السيد، وعمرو السعداوي، وكريم العراقي، وعماد أبو بكر، وإسلام المزين، وعمرو طارق، وأحمد شداد، ورجب عمران، وشريف دابو، وأحمد الشيخ، وعبد الرحيم دغموم، ومحمد عبد اللطيف جريندو، وإلياس الجلاصى، وإيزي إيميكا، وحسن علي، وزياد فرج، ومروان حمدي، وفرانك إيتوجا، وأنطوني أكبوتو.

 وشهدت القائمة عودة كريم العراقي بعد تعافيه من الإصابة، و ظهور الصفقات الجديدة شريف دابو، ورجب عمران.

في المقابل يحتل غزل المحلة بقيادة عبد الباقي جمال المركز السابع برصيد 21 نقطة من ستة انتصارات وثلاثة تعادلات و4 هزائم وسجل 12 هدفًا ودخل مرماه 15 هدفًا وجمع ثلاث نقاط من أخر ثلاث مباريات بالفوز على إنبي والهزيمة أمام سيراميكا كليوباترا وبيراميدز، ويسعى للفوز والوصول للنقطة 24 والتساوي مع المقاولون في المركز الخامس.

عبد الباقي جمال المدير الفني لفريق غزل المحلة اختار22 لاعبًا في قائمة المباراة وهم : عمرو شعبان، وأحمد ميهوب، ومحمود رضا، ومعاذ الحناوي، ومحمد نبيه، ومصطفى العش، ومحمود علاء، والسيد الشبراوي، وهاني عادل، ومحمد جابر، ومحمد سيد بازوكا، وخالد الإخميمي، وكريم مصطفى، وأحمد النادري، وحميد ماو، ومصطفى أسامة، وإبراهيم كونيه، وأحمد الشيخ، وجابريل أوروك، وأحمد الجعيدي، وعبد يحيى، وعبد الرحمن عاطف.

يدير المباراة محمد الصباحي، ويساعده محمد عبد المجيد، وهاني العراقي، ومعهم أحمد جمال حكمًا رابعًا، وحسام عزب حكم فيديو، و يوسف البساطي مساعد حكم فيديو.

الدوري المصري الممتاز المصرى غزل المحله حسام حسن عبد الباقي جمال

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