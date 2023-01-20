متسابقة «الدوم»: «قدمت فى البرنامج علشان أعيش بهدف فى حياتى»

حرصت لطيفة صلاح منصور، ابنة محافظة قنا، التعبير عن موهبتها في التمثيل، حيث تسعى إلى تحقيق هذا الحلم والفوز بلقب برنامج "الدوم" هذا الموسم في فئة التمثيل حتى تشعر أنها تعيش في الحياة من أجل هدف محدد.

الموهبة الفنية المصرية

وقامت المتسابقة لطيفة صلاح منصور، بتمثيل مقطع صغير الذي من خلاله أظهرت موهبتها أمام لجنة التحكيم، حيث استطاعت التعبير عن أشكال كثيرة من الانفعالات الفنية بهذا المشهد التمثيلي.

"الدوم"بالصعيد

وبدأت حلقة تجربة الأداء من الموسم الثاني من مدينة أسيوط ، لبرنامج "الدوم"، المُذاع عبر فضائية "DMC"، حيث تم اختيار المتسابقين من كل المحافظات، وبلغ عددهم 25 ألفًا، ليتم اختيار 95 منهم لخوض اختبارات البرنامج.

وتكونت لجنة التحكيم من أستاذ الإخراج المسرحي محمد أبوالخير، والإعلامي شادي شادي، ومدرب التمثيل أحمد مبارك.

وفي الموسم الثاني تمت إضافة قسمي العزف الموسيقي، والفن التشكيلي لتنضم إلى فئة التمثيل والغناء والتقديم التليفزيوني، ويقدم الموسم الحالي شريف نور الدين، ونهى درويش.