«الدوم» يواصل رحلة اكتشاف مواهب الموسم الثانى على dmc

تتواصل عبر قناة dmc حلقات الموسم الثاني من "الدوم"، برنامج المواهب الأكبر في مصر والوطن العربي، من إنتاج الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية وشركة ميديا هب، في مبادرة لاكتشاف الموهوبين من جميع محافظات مصر بالتعاون مع وزارة الشباب والرياضة.

الحلقة الثالثة من برنامج الدوم لاكتشاف المواهب

واصلت لجنة التحكيم المكوّنة من الدكتور محمد أبو الخير أستاذ الموسيقى والغناء والإعلامي شادي شاش وأحمد مبارك مدرب التمثيل، اختيار المتسابقين في المرحلة الأولى وتقييم عشرات المواهب من محافظات الصعيد على مدار الحلقة، ما بين تمثيل وغناء وتقديم.

واستعرض البرنامج رحلة اكتشاف مواهب الموسم الثاني من جميع محافظات مصر بالتعاون مع وزارة الشباب والرياضة، حيث تم استعراض حصاد الأشهر الماضية والجولات المختلفة في المحافظات المختلفة، وطبيعة الحلقات المقبلة من البرنامج لاكتشاف المزيد من المواهب في جميع الفنون.

عرض برنامج "الدوم" تقريرا عن حياة صاحب البصمة الواضحة في الإعلام العربي المحاور الراحل مفيد فوزي.

وجاءت القصة:" في يوم اتكسرت فيه رجل فاطمة اليوسف، صاحبة مجلة روز اليوسف، كل اللي شغالين في المجلة كتبوا علي الجبس أمنيتهم بالشفاء، اللي واحد بس هو مفيد فوزي، كتب:" أتمنى أن أكون صحفياً معروفاً".

الجملة شدت انتباه سيدة الصحافة المصرية فطلبت رئيس تحرير المجلة وقالت له:" النهاردة طلع قرار بتعين الولد مفيد فوزي ده، مفيد فوزي كان مختلفاً وهو طفل وأمه هي اللي كانت شايفه فيه الموهبة وشجعته على الكتابة وهو صغير، واتعلم الشغلانة على إيد عمالقة الصحافة زي أحمد بهاء الدين، والذي استطاع أن يخمد فيه حبه لتقليد الكبير حسنين هيكل:"خليك نفسك ومتقلدش حد".