الخميس 19 يناير 2023
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

توك شو

التنمية المحلية: لدينا توجيه رئاسي بتطوير منظومة عمل الإدارة المحلية

خالد قاسم،
خالد قاسم،

قال د.خالد قاسم، مساعد وزير التنمية المحلية، إن الحركة السنوية الأخيرة لقيادات الإدارة المحلية بالمحافظات تعد من أكبر الحركات وهذه الحركة السنوية تتم بناء على توجيهات من القيادة السياسية بشأن تطوير منظومة عمل الإدارة المحلية.

تنمية المحليات 

وأكد قاسم، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "خط أحمر" مع الإعلامي محمد موسى المذاع عبر فضائية "الحدث اليوم"، أن الهدف الأساسي من سعي الدولة لتنمية المحليات هو تحقيق الراحة للمواطنين وتحسين جودة حياة المواطن المصري.

تحسين جودة حياة المواطن المصري 

وأضاف أنه تم ترقية 67 قيادة من الصف الثاني إلى الصف الأول على مستوى جميع مراكز وقرى محافظات الجمهورية، موضحا أن هناك 32 ملف خدمي على رأس أولويات قيادات الوزارة من بينها إزالة التعديات على أراضي الدولة ورفع الإشغالات والقمامة وغيرها.

 

خالد قاسم التنمية المحلية الحركات المحلية الحدث اليوم خط أحمر محمد موسى

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