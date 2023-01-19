التبرع بـ 250 مليون جنيه إسترليني.. هل يدفع «تشارلز» ثمن فضائح الابن الضال؟

اعتبرت تقارير بريطانية قرار الملك تشارلز الثالث تسليم ما يصل إلى 250 مليون جنيه إسترليني من الأرباح السنوية من مزارع الرياح البحرية، بمثابة صفقة من قبل الملك لتجاوز الغضب الشعبي بعد كتاب ابنه الضال هاري الجديد، وإظهار أن العائلة المالكة تقوم بواجباتها تجاه الشعب البريطاني.

وكان طلب الملك من الحكومة ضمان أن تذهب أي أرباح من ستة مشاريع خضراء جديدة قبالة سواحل المملكة المتحدة إلى وزارة الخزانة للإنفاق على البريطانيين خلال أزمة تكلفة المعيشة .

تشارلز، وهو من أشد المؤيدين لطاقة الرياح البرية والبحرية على حد سواء، قال إنه يجب أن تحتفظ الحكومة بمليار جنيه إسترليني سنويًا من مزارع الرياح، بما في ذلك اقتطاعه البالغ 250 مليون جنيه إسترليني سنويًا، ليتم توجيهه من أجل الصالح العام الأوسع".

برزت رغبات الملك بعد أن أنهى هاري حملة الترويج الخاصة بكتابه Spare وسلسلة Sussexes على Netflix . كما يأتي بعد رسالته الأولى في عيد الميلاد، حيث أوضح أنه كان على دراية بالمصاعب المالية التي يواجهها الكثيرون حيث بلغ التضخم أعلى مستوياته منذ السبعينيات.

العائلة الملكية تواجه دعاية سلبية

قال الخبير الملكي ريتشارد فيتزويليامز: "لقد واجهت العائلة المالكة ستة أسابيع مدمرة من الدعاية السلبية من الكشف عن عائلة ساسكس. مع اقتراب التتويج وزيارة دولة إلى باريس في مارس، هذه فرصة لإظهار ما هي الصفقة التي تعود بها العائلة المالكة على الأمة"، بحسب ديلي ميل.

وأكد أن تشارلز حاول يظهر أنه يشعر بمعاناة الشعب، فلا يمكن أن يتجاهل تشارلز مكافحة البريطانيين بسبب غلاء المعيشة، وعدم قدرتهم على توفير الطعام ودفع فواتير الغاز والكهرباء ، بينما الخزائن الملكية تفيض.

ظهرت نية تشارلز قبل عدة أشهر من اتخاذ الحكومة قرارًا نهائيًا بشأن التسوية المقبلة لمدة خمس سنوات للمنحة السيادية ، والتي تبلغ حاليًا 86 مليون جنيه إسترليني من أموال دافعي الضرائب تُمنح كل عام لتغطية التكاليف الجارية للأسرة المالكة.

ستدفع أرباح مزارع الرياح الأرباح السنوية لشركة Crown Estate بمقدار 250 مليون جنيه إسترليني إلى 595 مليون جنيه إسترليني على الأقل. يحق لتشارلز الحصول على 25 ٪ ، مما يعني أن المنحة السيادية ستصل إلى 148.7 مليون جنيه إسترليني ، لكن الملك تحرك لإيقاف حدوث ذلك حتى تتمكن الأموال من البقاء في الخزانة ومساعدة البريطانيين العاديين.