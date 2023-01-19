«نار» أحدث أعمال النجم مدحت صالح الغنائية على «يوتيوب» (فيديو)

طرح النجم مدحت صالح منذ قليل أحدث أعماله الغنائية بعنوان “نار” وذلك عبر قناته الرسمية بموقع الفيديوهات الشهير “يوتيوب” وعدد من المنصات الغنائية الرقمية.

وتعاون مدحت صالح في أغنيته الجديدة “نار” مع كل من الشاعر الغنائي محمد مصطفى مالك، والملحن محمود أنور، والموزع الموسيقي محمد شفيق، ومهندس الصوت أسامة كمال، وعازف الجيتار أحمد حسين.

كلمات أغنية “نار” لمدحت صالح

نار نار نار نار

يا مولع قلبي بنار

نار نار نار نار

قلبي في حبك منهار

أنا همشي يا سيدي

وأجري وراك ومنين ما تروح

دي الفرصة بتيجي

مرة إزاي أنا أسيبها تروح

أيوه إنت حبيبي

آخر أعمال مدحت صالح الغنائية

وكان آخر أعمال النجم مدحت صالح الغنائية أغنية "عيش أيامك" وهي تتر مسلسل "وبينا ميعاد" والذي يشارك في بطولته برفقة كل من شيرين رضا وصبري فواز، والذي عرض عبر قناة “Dmc” الفضائية ومنصة “Watch it” الرقمية.

أغنية “عيش أيامك" من كلمات الشاعر الغنائي سلطان صلاح، وألحان وتوزيع موسيقي الموسيقار خالد عز.

مسلسل وبينا ميعاد" من إنتاج الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، وسمارت ميديا للمنتج إبراهيم حمودة، والإشراف على المحتوى الدرامي بالشركة المتحدة يسري الفخراني، من تأليف وإخراج هاني كمال، وبطولة شيرين رضا، صبري فواز، بسمة، مدحت صالح، وفاء صادق، خالد أنور، محمد سليمان، نادية رشاد، داليا شوقي والعديد من الوجوه الجديدة، من تأليف وإخراج هاني كمال.