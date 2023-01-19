الخميس 19 يناير 2023
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

مصر

توزيع درجات الصف الأول الثانوي 2023

توزيع درجات الصف
توزيع درجات الصف الأول الثانوي 2023

زاد البحث عن توزيع درجات الصف الأول الثانوي 2023 مع بداية امتحانات الصف الأول الثانوية للعام الدراسي الجاري 2022-2023 كي يطمئنوا على درجات امتحاناتهم بعد الانتهاء من امتحانات الترم الأول.

توزيع درجات الصف الأول الثانوي 2023

نعرض لكم في التقرير التالي توزيع درجات الصف الأول الثانوي 2023 وفقا لما أعلنته وزارة التربية والتعليم.

كانت قد أعلنت وزارة التربية والتعليم أن نتيجة نصف العام الدراسي الجاري ستكون بالدرجات وليس بالتقديرات.

بحيث يكون توزيع درجات المواد للصف الأول الثانوي كالآتي: 

اللغة العربية الدرجة الكلية 50.
34 درجة للامتحان الإلكتروني.
6 درجات للامتحان الورقي.
5 درجات لامتحان الشهر.
5 درجات للمواظبة والحضور.

اللغة الأجنبية الأولى الدرجة الكلية 40 درجة
27 درجة للامتحان الإلكتروني.
5 درجات للامتحان الورقي.
4 درجات لامتحان الشهر.
4 درجات للمواظبة والحضور.

اللغة الأجنبية الثانية الدرجة الكلية 30 درجة
20 درجة للامتحان الإلكتروني.
4 درجات للامتحان الورقي.
3 درجات لامتحان الشهر.
3 درجات للمواظبة والحضور.
 

الكيمياء الدرجة الكلية 20 درجة
14 درجة للامتحان الإلكتروني.
2 درجات للامتحان الورقي.
2 درجات لامتحان الشهر.
2 درجات للمواظبة والحضور.

الفيزياء الدرجة الكلية 20 درجة 
14 درجة للامتحان الإلكتروني.
2 درجات للامتحان الورقي.
2 درجات لامتحان الشهر.
2 درجات للمواظبة والحضور.

الأحياء الدرجة الكلية 20 درجة
14 درجة للامتحان الإلكتروني.
2 درجات للامتحان الورقي.
2 درجات لامتحان الشهر.
2 درجات للمواظبة والحضور.

الرياضيات الدرجة الكلية 40 درجة
 27 درجة للامتحان الإلكتروني.
5 درجات للامتحان الورقي.
4 درجات لامتحان الشهر.
4 درجات للمواظبة والحضور.
 

تاريخ الدرجة الكلية 20 درجة
14 درجة للامتحان الإلكتروني.
2 درجات للامتحان الورقي.
2 درجات لامتحان الشهر.
2 درجات للمواظبة والحضور.

جغرافيا الدرجة الكلية 20 درجة
14 درجة للامتحان الإلكتروني.
2 درجات للامتحان الورقي.
2 درجات لامتحان الشهر.
2 درجات للمواظبة والحضور. 

فلسفة ومنطق الدرجة الكلية 20 درجة
14 درجة للامتحان الإلكتروني.
2 درجات للامتحان الورقي.
2 درجات لامتحان الشهر.
2 درجات للمواظبة والحضور.

رابط الاستعلام عن نتيجة الصف الرابع الابتدائي

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امتحانات طلاب الصف الأول الثانوي 2023 

كانت قد بدأت امتحانات طلاب الصف الأول الثانوي منذ  14 يناير الجاري وتستمر حتى 26 يناير، يؤدي الطلاب الاختبارات إلكترونيًا على التابلت بواقع 85% من الأسئلة و15% أسئلة مقالية الإجابة فى نفس كراسة الأسئلة.

مع العلم  أنه سيتم إضافة أعلى الدرجات التي حصل عليها الطالب في امتحانات شهري أكتوبر ونوفمبر الماضيين إلى درجة امتحان الترم الأول 2023.

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رئيس التحرير

وائل لطفي

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