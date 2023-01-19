الخميس 19 يناير 2023
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

مصدر بالشرطة الفرنسية: عدد المتظاهرين فى عموم البلاد سيتجاوز المليون

فرنسا
فرنسا

كشف مصدر في الشرطة الفرنسية في نبأ عاجل، اليوم الخميس، آخر تطورات الأوضاع حول المظاهرات التي تشهدها البلاد، مشيرا إلى أن عدد المتظاهرين في عموم البلاد سيتجاوز المليون، حسبما أفادت قناة العربية الإخبارية.

وتستعد فرنسا لإضراب حاشد، اليوم الخميس، مع توقف القطارات وإغلاق المدارس، احتجاجا على إصلاح نظام التقاعد.

يصطدم المشروع وبنده الرئيسي المتمثل في رفع سن التقاعد إلى 64 عامًا بدلاً من 62 حاليا بجبهة نقابية موحدة ورفض شعبي واسع، بحسب فرانس برس.


على الصعيد السياسي، فإن الرهان كبير بالنسبة لحكومة لا تتمتع إلا بأغلبية نسبية في الجمعية الوطنية، لذا يعارض كل من اليسار واليمين المتطرف الإصلاح، ووحدها المعارضة اليمينية الكلاسيكية تقترح تسوية محتملة، وفق فرانس برس.

كما سيتم تعبئة أكثر من 10 آلاف شرطي بينهم 3500 في باريس لضمان الأمن خلال التظاهرات، بحسب وزارة الداخلية التي تتوقع مشاركة "نحو ألف" متظاهر "قد يلجأون إلى العنف".

ودعت الحكومة إلى ألا يؤدي التحرك إلى "تعطيل" البلاد وأعربت عن الأمل في ألا يستمر طويلا، حسب وكالة الأنباء الإخبارية.

قال الوزير المفوض النقل كليمان بون، "سيكون يوم خميس صعبًا جدًا.. اضطرابات كبيرة في وسائل النقل" داعيًا إلى تأجيل التنقل والعمل عن بُعد.

كما أشارت الوكالة إلى أنها كما طلبت هيئة الطيران المدني من شركات الطيران إلغاء الخميس خُمس الرحلات من مطار باريس- أورلي، بسبب إضراب المراقبين الجويين.

وفي السكك الحديد تتوقع شركة "اس ان سي اف" الوطنية الإخبارية في تقريرها، اضطرابات كبيرة مع تسيير ثلث القطارات السريعة أو حتى خُمس القطارات السريعة وفقًا للخطوط، ومعدل قطار إقليمي واحد من عشرة، وفق وكالة فرانس برس الاخبارية في تقرير لها صادر حديثا.

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