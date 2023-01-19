الخميس 19 يناير 2023
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

الدنمارك تقرر منح أوكرانيا 19 مدفع سيزر

مدفع سيزر
مدفع سيزر

أعلنت الحكومة الدنماركية، اليوم الخميس، أن الدنمارك قررت منح أوكرانيا 19 مدفع سيزر بعيدة المدى فرنسية الصنع، علما أن بعضها لم تتسلمه كوبنهاجن بعد.

وقال وزير الدفاع جاكوب ايليمان-ينسن في بيان: إن الحكومة، بدعم من البرلمان: "قررت أن تمنح كل قطع المدفعية ال19 الفرنسية الصنع للجيش في أوكرانيا"، وذلك في وقت أعلنت دول غربية عدة منح كييف أسلحة ثقيلة.

وأوضح الوزير "هذه هبة كبيرة ومهمة جدا"، وفق وكالة فرانس برس.

وكانت الدنمارك طلبت 15 مدفعا من مجموعة "نيكستر" الفرنسية في 2017 ومن ثم أربعة إضافية في 2019. إلا أن عملية التسليم تأخرت ولم تحصل الدنمارك إلا على قطع قليلة حتى الآن.

وكانت فرنسا أعلنت في أكتوبر أنها تعمل على إرسال مدافع سيزر إضافية إلى أوكرانيا من ضمن الطلبية الدنماركية.

وأتى الإعلان الدنماركي الذي تتناقش كوبنهاجن بشأنه منذ أشهر مع كييف وباريس، في وقت تكثف الدول الغربية الاعلانات حول إرسال أسلحة ثقيلة إلى أوكرانيا من بينها المملكة المتحدة والسويد الأربعاء.

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بريطانيا تعلن إمداد أوكرانيا بـ 600 صاروخ بريمستون

 

وكان قد أعلن وزير الدفاع البريطاني اليوم في إستونيا أن المملكة المتحدة سترسل الى أوكرانيا 600 صاروخ إضافي طراز بريمستون لمساعدتها في مواجهة الغزو الروسي.

وأكد بن والاس هذا الأمر إثر اجتماع للمانحين مع الكثير من نظرائه الأوروبيين في قاعدة تابا العسكرية الإستونية.

وقال والاس "اليوم، يمكنني القول إننا سنرسل أيضا 600 صاروخ بريمستون إضافي الى مسرح العمليات، الأمر البالغ الأهمية لمساعدة أوكرانيا في السيطرة على ميدان القتال".

وأعلنت لندن السبت إرسال دبابات قتالية الى أوكرانيا لتكون أول دولة تلبي طلب كييف على هذا الصعيد.

وبادر والاس ونظيره الاستوني هانو بيفكور للدعوة الى اجتماع المانحين.

وتتواصل المحادثات حول الدعم العسكري لأوكرانيا الجمعة خلال اجتماع لخمسين دولة دعت اليه الولايات المتحدة في قاعدة رامشتاين العسكرية في ألمانيا.

الدنمارك ​فرنسا أوكرانيا 19 مدفع سيزر الحرب الروسية ـ الأوكرانية

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