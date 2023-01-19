الخميس 19 يناير 2023
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

بريطانيا تعلن إمداد أوكرانيا بـ 600 صاروخ بريمستون

الحرب في اوكرانيا
الحرب في اوكرانيا

أعلن وزير الدفاع البريطاني ين والاس، اليوم الخميس، في إستونيا أن المملكة المتحدة سترسل الى أوكرانيا 600 صاروخ إضافي طراز بريمستون لمساعدتها في مواجهة الغزو الروسي.

وقال بن والاس خلال زيارته قاعدة تابا العسكرية في إستونيا "اليوم، يمكنني القول إننا سنرسل أيضا 600 صاروخ بريمستون إضافي الى مسرح العمليات، الأمر البالغ الأهمية لمساعدة أوكرانيا في السيطرة على ميدان القتال".

وكان قال رئيس حلف شمال الأطلسي ينس ستولتنبرغ أمس الأربعاء، إن الداعمين الغربيين لأوكرانيا سيعدون كييف بأسلحة أثقل وأكثر حداثة في اجتماع مهم في ألمانيا ، مع تزايد الضغط على برلين لإرسال دبابات.

وقال ستولتنبرغ في المنتدى الاقتصادي العالمي في دافوس: "الرسالة الرئيسية: سيكون هناك المزيد من الدعم والمزيد من الدعم المتقدم، والأسلحة الثقيلة، والمزيد من الأسلحة الحديثة، لأن هذا صراع من أجل قيمنا"، بحسب فرانس برس.

وقال رئيس التحالف العسكري النرويجي الذي تقوده الولايات المتحدة إن "هناك حاجة ملحة، ومسائل تتعلق بالوقت" لإرسال المزيد من الأسلحة إلى كييف في الوقت الذي تسعى فيه إلى دفع قوات موسكو للتراجع.، قائلًا: "من الخطر للغاية التقليل من شأن روسيا".  

أضاف :"لقد حشدوا 200 ألف جندي إضافي. أظهر الرئيس (فلاديمير) بوتين إرادة للتضحية بالآلاف والآلاف من الجنود الروس الشباب".

وفي حديثه إلى جانب ستولتنبرغ ، كرر الرئيس البولندي أندريه دودا الدعوة إلى الاستعجال.

وقال دودا باللغة الإنجليزية "هناك الكثير من الجنود الروس في خط المواجهة ونخشى أن يجهزوا أنفسهم لهجوم جديد في غضون أشهر قليلة على الأرجح".

"لذا من المهم إرسال دعم عسكري إضافي الآن إلى أوكرانيا وخاصة الدبابات الأكثر حداثة، وخاصة الصواريخ الحديثة للدفاع عن أوكرانيا".

​الناتو بريطانيا أوكرانيا صاروخ إمدادات

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