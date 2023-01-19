الخميس 19 يناير 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
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محافظات

نائب محافظ البحيرة تستقبل مساعد وزير الصحة للطب الوقائى

نائب محافظ البحيرة
نائب محافظ البحيرة

استقبلت الدكتورة نهال بلبع، نائب محافظ البحيرة، اليوم الخميس، الدكتور عمرو قنديل مساعد وزير الصحة للطب الوقائى، فى مستهل زيارته للمحافظة، على رأس الفريق المركزى للقطاع الوقائى بوزارة الصحة، للمرور الإشرافي على جميع الأنشطة التابعة للقطاع بمحافظة البحيرة ومتابعة مستوى الأداء وتحفيز العاملين.

وأكد الدكتور هاني جميعة وكيل وزارة الصحة بالبحيرة، أن الزيارة تهدف  المرور الإشرافي على جميع الأنشطة التابعة للقطاع بمحافظة البحيرة بديوان عام المديرية والمستشفيات والإدارات الصحية ومخازن الطعوم والوحدات والمراكز الصحية ومكاتب الصحة ومعامل المستشفيات.

وخلال اللقاء رحبت الدكتورة نهال بلبع نائب المحافظ بالدكتور عمرو قنديل، مشيده بجهود وزارة الصحة و ادارة الطب الوقائى بالوزارة، مؤكدة أن المحافظة شهدت طفرة كبيرة  فى قطاع الصحة بالتنسيق مع الوزارة والجهات والهيئات للعمل على الارتقاء بمنظومة الرعاية الصحية وتوفير الخدمات الصحية المتكاملة للمواطنين من خلال تطوير ورفع كفاءة المستشفيات العامة والمركزية والتوسع في إنشاء المراكز الطبية المتميزة.

وأكد الدكتور هاني جميعة، وكيل وزارة الصحة بمحافظة البحيرة، أنه مساعد الوزير، يعقد عدد من الاجتماعات لمتابعة نتائج الجولات التي قام بها، بالاشتراك مع  وكيل وزارة الصحة بمحافظة البحيرة، والدكتور حمودة الجزار وكيل مديرية الصحة بمحافظة البحيرة، وذلك من أجل الإعلان عن ما تم خلال الزيارة وإعداد التقارير اللازمة حيال ما تم رصده لعرضة على الدكتور خالد عبدالغفار وزير الصحة.

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