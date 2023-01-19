المخرج محمد النقلى يستعد لتصوير «توحة» بداية فبراير المقبل

انتهى المخرج محمد النقلي، من بروفات الترابيزة الخاصة بمسلسله الجديد «توحة» والذي من المقرر أن يبدأ تصويره مطلع شهر فبراير المقبل.

وضمت البروفة الأخيرة كلا من الفنانين: علا غانم، حجاج عبدالعظيم، انتصار، أحمد صيام، عابد عناني، وريم أحمد، بالإضافة إلى مؤلف المسلسل أحمد صبحي.

وقال النقلي في تصريحات صحفية، إنه وضع اللمسات الأخيرة على بعض شخصيات المسلسل والمكتوبة بحرفية عالية بقلم السيناريست أحمد صبحي وتم تطوير الشخصيات بحضوره مع الممثلين وقيامه بتوضيح خلفيات كل شخصية داخل السياق الدرامي للعمل، ثم قام الحضور بأخذ صورة جماعية استعدادًا للتصوير رافعين علامة النصر.

فريق عمل توحة

ونفى النقلي أن تكون الفنانة علا غانم تصور حاليا أي مسلسلات أخرى، كما ذكر بعض المواقع، وأكد أنها ستنافس فقط في رمضان المقبل من خلال إطلالتها الوحيدة عبر مسلسل «توحة».

وأشار المخرج محمد النقلي إلى أنه لا يخاف من قصر الفترة الزمنية قبل بدء شهر رمضان والموافق له آخر شهر مارس، ورغم تأجيل تصوير المسلسل من ديسمبر إلى فبراير فهو يستطيع مع فريق العمل التصوير والانتهاء من مونتاج أول 10 حلقات قبل بداية الشهر الكريم.

فريق عمل توحة

فريق عمل توحة

فريق عمل توحة

فريق عمل توحة

فريق عمل توحة

فريق عمل توحة