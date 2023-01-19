لجنة وزارة الزراعة تبحث سبل تنفيذ الحملة القومية لمكافحة سوسة النخيل

استقبل مركز ومدينة سيوة لجنه وزارة الزراعة لبحث سبل تنفيذ الحملة القومية لمكافحة سوسة النخيل وآفات النخيل وذلك استمرارًا للجهود التنفيذية والشعبية المبذولة بمحافظة مطروح لتنمية الثروة الزراعية والحفاظ عليها خاصة ثروة التمور بسيوة.

يأتي ذلك في إطار توجيهات اللواء خالد شعيب محافظ مطروح بالعمل على الحفاظ على الثروة القومية من النخيل بواحة سيوة، وتعظيم سبل التسويق لها لما تمتاز به من شهرة باعتبارها منتجات عضوية خالية من المبيدات.

وأوضح محمد بكر رئيس مدينة سيوة أنه بناء على طلب الإحاطة المقدم من النائبة فتحية السنوسي والنائب جمال الشوري بشأن مكافحة آفات النخيل بالواحة استقبلت واحة سيوة لجنة من وزارة الزراعة تضم كل من عز الدين جاد مدير المعمل المركزي للنخيل والدكتور محمد عرفة مدير مشاريع التريكوجراما والدكتور احمد عبد المجيد مدير معهد بحوث وقاية النباتات.

وأضاف أن تم استقبال اللجنة بحضور المهندس أحمد يوسف مدير عام الزراعة بمطروح والدكتور محمد كمال استشاري وقايه النباتات وأحمد علي باغي سكرتير المركز والمهندس أحمد خليل مدير الإدارة الزراعية بسيوة، ورؤساء عدد من الجمعيات وعدد من مشايخ قبائل سيوة.

وأكد على أنه تم استعراض سبل مكافحة سوسة النخيل الحمراء وآفات النخيل وطرق توعية المزارعين بخطورة السوسة وأهمية الحفاظ على التمور السيوية خالية من المبيدات على أن تتم التوعية عن طريق عمل ندوات من خلال مجلس المدينة وجمعية سيوة لتنمية المجتمع ومصانع التمور وعمل روابط للمزارعين تساعد على التوعية ومساعدة المزارعين في سبل الوقايه من الآفات.

وأشار إلى انه تم التنسيق بشأن دعم المبيدات عن طريق إنشاء صندوق لمكافحة الآفات عن طريق المشاركة المجتمعية وكذلك التاكيد على أهمية التدريب العملي لطلاب المدرسة الزراعية في مكافحة الآفات بمزارع النخيل بالواحة.

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