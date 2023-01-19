الخميس 19 يناير 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

توك شو

مع قرب معرض الكتاب.. «الباز» يطلق مبادرة «تسعير الكتب»: الناشرين مش سماسرة

الدكتور محمد الباز
الدكتور محمد الباز رئيس مجلسي إدارة وتحرير جريدة الدستور

أطلق  الدكتور محمد الباز، رئيس مجلسي إدارة وتحرير جريدة "الدستور"، مبادرة من خلال برنامجه "مش حسبة برمة"، المذاع على "إذاعة نغم إف إم"، بعنوان "تسعير الكتب"، إيذانا بقرب انطلاق معرض القاهرة للكتاب الدولي.

وقال الباز خلال برنامجه "مش حسبة برمة" المذاع على "نغم إف إم": "بدعو اتحاد الناشرين يتبني المبادرة بتسعير الكتب، مش كل ناشر يسعر الكتاب بمزاجه"، مؤكدًا أن هناك كتبا ترجع لسنوات ماضية يتم طرحها بسعر اليوم.

أتمنى من اتحاد الناشرين تنفيذ مبادرة "تسعير الكتب"، لافتا إلى أن هناك مبالغة في أسعار الكتب، مطالبا الناشرين بعدم تحولهم لسماسرة كتب ويصبحون مثل سماسرة البيض، وغيرها من السلع، مرددا: "الناشرين مش بائعي روبابيكيا".

وتابع الدكتور محمد الباز: "مينفعش الناشرين يقعوا في نفس مطب باقي التجار، ويرفعوا الأسعار، ورغم المتطلبات لكل ناشر ف النهاية هناك مسئولية اجتماعية تقع على عاتق كل ناشر".

وواصل: "بدل ما تكسب 10 قروش كفاية تكسب 5، جنى الربح بشكل أقل أفضل من عدمه، ويساعدنا في إنجاح أهم حدث مصري على صعيد دولي وهو معرض القاهرة للكتاب الدولي، وخاصة أن هناك بالفعل ناشرين يبالغون في تسعير الكتب".

محمد الباز مبادرة تسعير الكتب معرض القاهرة للكتاب اتحاد الناشرين

رئيس التحرير

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