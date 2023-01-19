«الداخلية» تضبط 1326 قضية تموينية خلال 24 ساعة

واصلت الإدارة العامة لشرطة التموين والتجارة بالتنسيق مع إدارات وأقسام شرطة التموين وفروعها الجغرافية بمديريات الأمن وقطاع الأمن العام والإدارة العامة لشرطة البيئة والمسطحات، حملاتها التموينية المكبرة لضبط الجرائم التموينية أسفرت عن ضبط 1326 قضية تموينية متنوعة.

وكانت من بين القضايا التي تم ضبطها،ضبط 9 قضايا حجب "أرز أبيض" بمضبوطات بلغت (5٬930 طن أرز أبيض "عيني")، و24 قضية بيع بأزيد "أرز أبيض" بمضبوطات بلغت (5٬938 طن أرز أبيض "عيني").

- ضبط 55 قضية عدم توريد أرز شعير

كما تم ضبط 55 قضية عدم توريد أرز شعير بمضبوطات بلغت (185٬410 طن أرز شعير "مستندي") ، وضبط قضية حجب أعلاف بمضبوطات بلغت (3 طن أعلاف حيوانية "عيني") ، وضبط قضية بيع بأزيد أعلاف بمضبوطات بلغت (3 أطنان أعلاف حيوانية "عينى")، وضبط 12 قضية غش "أعلاف - أسمدة زراعية" مجهولة المصدر وغير صالحة للاستخدام بمضبوطات بلغت (41٬745 طن أعلاف حيوانية "عينى" – 33٬300 طن أسمدة زراعية "عينى" – 51 عبوة مبيدات زراعية)

وضبط 7 قضايا فى مجال حجب السلع الإستراتيجية بمضبوطات بلغت (29٬710 طن "سلع ومواد غذائية متنوعة" – 1٬500 طن دقيق أبيض "عينى")، وكذا ضبط (469) قضية بيع بأزيد من السعر وعدم الإعلان عن الأسعار للسلع الغذائية وغير الغذائية بمضبوطات بلغت (3٬200 طن دقيق أبيض "عينى" – 1٬270 طن "سلع ومواد غذائية متنوعة" - 2100 عبوة عصائر -بسكويت - 1958 عبوة سجائر

كما تم ضبط 397 قضية فى مجال مخالفات المخابز عبارة عن ( 5 قضايا دقيق بلدى مدعم "مستندى" – 188 قضية إنتاج خبز ناقص الوزن – 147 قضية إنتاج خبز غير مطابق للمواصفات – 57 قضية متنوعة أخرى) بمضبوطات بلغت (15٬300 طن دقيق بلدى مدعم "مستندى")، وكذا ضبط (24) قضية إستيلاء على السلع المدعومة بمضبوطات أبرزها (7٬624 طن سكر – مكرونة – أرز تموينى - 19060 لتر مواد بترولية "عينى" - 259734 لتر مواد بترولية "مستندى" - 5٬900 طن "أسمدة زراعية مدعمة "عينى")، بحجم مضبوطات "سلع غذائية" بلغت إجمالى (255٬882 طن "مستندى – عينى")، وتم تم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال كل قضية.

يأتي ذلك استمراراً لجهود أجهزة وزارة الداخلية لحماية جمهور المستهلكين وإحكام الرقابة على الأسواق والتصدي لمختلف الجرائم التموينية ، ومحاولات حجب السلع عن التداول بالأسواق وخاصةً السلع الغذائية عن طريق إخفائها وعدم طرحها للبيع والمضاربة بالأسعار بقصد رفعها.