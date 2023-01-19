«مش هتتعصب بسهولة».. مدربة تكشف فوائد اليوجا (فيديو)

كشفت روضة محمد، مدربة يوجا، أهمية ممارسة تمارين اليوجا، مؤكدة أن اليوجا مهمة جدًا جسديًا ونفسيًا.

وأضافت مدربة اليوجا خلال حوارها مع برنامج «صباح البلد» المُذاع على فضائية «صدى البلد» الخميس، أن اليوجا تسهم بشكل كبير في زيادة ليونة ومرونة الجسم.

وأشارت إلى أن اليوجا أنواع، حيث تساعد الجسم على حرق السعرات حرارية وتخسيس الجسم، متابعة: «ممارسة اليوجا تعلم الفرد كيف يحصل على الاسترخاء المطلوب مع مرور الوقت».

روضة محمد: اليوجا تعالج التفكير الزائد وقلة النوم والعصبية

ونصحت مدربة اليوجا الأشخاص الذين يعانون من التفكير الزائد والعصبية وقلة النوم بممارسة اليوجا، مشيرة إلى أن ممارسة اليوجا تساعد في تحسين طريقة تعامل الفرد مع الناس حوله.

وأكد أن اليوجا أيضًا تلعب دورًا مهمًا جدًا في تقليل العصبية، فهي تهدئ الإنسان بشكل كبير من أجل التعامل مع الناس بطريقة جيدة.