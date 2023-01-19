الخميس 19 يناير 2023
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

الإعدام شنقًا لمتهم بقتل فتاة خنقًا بدار السلام

الإعدام
الإعدام

قضت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بالتجمع الخامس، بمعاقبة متهم بقتل فتاة خنقًا بدار السلام، بالإعدام شنقا.

صدر القرار برئاسة المستشار جمال السمري، وعضوية المستشارين محمد سامح وعادل الغويط، وأمانة سر أحمد صبحي عباس وإسلام شحاتة.

وجاء في أمر إحالة القضية رقم 7357/252 لسنة 2021 جنايات دار السلام، أن المتهم قتل المجني عليها، عمدًا مع سبق الإصرار والترصد بأن بيت النية وعقد العزم على الخلاص منها إثر خلاف بينهما بسبب رغبة الضحية في تقدمه لها بالزواج، وما إن رفض الأمر هددته بفضح أمر علاقتهما الجنسية لأهلها.

وتابع أمر الإحالة أن المتهم أعد مخططًا إجراميًا للخلاص منها، فأعد سكينًا ومواعدة ضحيته بالتقابل معها تمهيدًا لاستدراجها لأحد المناطق النائية غير المأهولة بالسكان، وحال وصولهما أخرج من طيات ملابسه السكين وطعنها طعنتين استقرتا برقبتها، فخارت قواها وسقطت أرضًا مضرجة بدمائها، فجثم عليها ضاغطًا على عنقها بيديه حتى فارقت الحياة.

جنايات القاهرة متهم دار السلام الإعدام شنقا المستشار جمال السمري الإصرار والترصد

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