«العامة للمرافق» تختتم دورة تدريبية عن «مهارات المفاوضة الجماعية»

أكد بيان صحفي عن وزارة القوى العاملة اليوم الخميس، على أن الوزارة حريصة على المشاركة في كافة الفعاليات النقابية التي تهدف إلى تثقيف وتوعية العمال بحقوقهم وواجباتهم، بإعتبارهم طرف من طرفي العملية الإنتاجية بجانب أصحاب الأعمال.

جاء ذلك بمناسبة اختتام النقابة العامة للعاملين بالمرافق العامة والتي تضم في عضويتها أكثر من 400 ألف عامل، و2120 نقابي من قطاعات "الكهرباء والإسكان والمياه والصرف الصحى"، دورتها التدريبية أساسيات العمل النقابي ومهارات المفاوضة الجماعية، والتي عقدتها بمركزها التدريبي بالإسكندرية على مدار الأربعة أيام الماضية، تحت رعاية وزير القوى العاملة حسن شحاتة، وبحضور نواب من البرلمان وسياسيين، وأعضاء من مجلس الإدارة، وبمشاركة أكثر من 100 نقابي من القطاعات الاربعة التابعة لها، وحاضر فيها الدكتور ياسر صقر مدير عام الإدارة العامة لشؤون المنظمات النقابية بديوان عام القوى العاملة، والذي نقل تحيات الوزير حسن شحاتة للحضور وتأكيده على أهمية توعية النقابيين والعمال بحقوقهم وواجباتهم، وتدريبهم على أساسيات العمل النقابي ومهارات المفاوضة الجماعية وحرص الوزارة على المشاركة في تلك الندوات والدورات،باعتبار العمال طرف أساسي في العملية الإنتاجية بجانب أصحاب الأعمال.

وبحسب البيان، حضر الجلسة الختامية نواب البرلمان: أحمد مهنا عضو لجنة القوى العاملة، وامين التنظيم بحزب مستقبل وطن بالإسكندرية، والنائب سامح السايح أمين مساعد الحزب بالاسكندرية، والنائب عبدالفتاح محمد عبدالفتاح امين العمال والفلاحين بحزب مستقبل وطن بالإسكندرية، والنائب أحمد عاشور أمين مساعد امانة العمال والفلاحين بحزب مستقبل وطن وعضو لجنة القوى العاملة، والذين أكدوا على تقديرهم للدور الذي تلعبه النقابة في توعية وتدريب النقابيين ،ومن جانبه أكد المستشار هشام فؤاد رئيس النقابة العامة للمرافق العامة، على استمرار النقابة في دورها نحو التوعية والتدريب والتثقيف، موضحاً أن الجمهورية الجديدة تتطلب نقابيين وعمال على قدر من الوعي النقابي كونهم أدوات رئيسية في العملية الإنتاجية، مشيراً إلى أن النقابة العامة نجحت في وقت قصير في حجز مكانتها في كافة المحافل العربية والدولية، بجانب دورها الرئيسي في خدمة القطاع العمالي العريض الذي ينتمي إليها في توعيته بحقوقه وواجباته، والتأكيد على دوره في الاستمرار في مساندة الدولة المصرية بقيادة الرئيس عبدالفتاح السيسي لمواجهة التحديات.

شارك في الدورة أعضاء من مجلس إدارة النقابة العامة وهم: أحمد فهمي النائب الأول للنقابة العامة، ورضا غنيم وعمرو علاء ومحمد عادل وكلاء النقابة.

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