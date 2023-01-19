ناقد رياضي: منتخب مصر لكرة اليد لم يغب عن كأس العالم منذ 30 عاما

أكد الدكتور عثمان إبراهيم، الناقد الرياضي، أن الجيل الحالي بمنتخب مصر لكرة اليد يُقدم فرصة ذهبية لمصر، لافتا إلى أن أهم ما يميز منتخب مصر لكرة اليد هو تواصل الأجيال، حيث حصل منتخب الشباب في 2019 على البرونزية، في حين حصل منتخب الناشئين لأول مرة بنفس العام على بطولة العالم.

وقال خلال حواره ببرنامج "هذا الصباح" المذاع على قناة "إكسترا نيوز"، لدينا جيل محترم بأعمار سنية صغيرة، ومقبلون على أقصى مستوى لهم خلال الخمس سنوات المقبلين.

وأضاف أن الجيل الحالي لمنتخب مصر لكرة اليد، لديه فرصة ذهبية ويقدمها لمصر وليس فقط في الوصول إلى كأس العالم أو الدور الـ 8 والذي كنا نتعثر فيه دائما، بل الفوز بالكأس خلال السنوات المقبلة.

وأوضح أن منتخب مصر لكرة اليد لم يغيب على مدار 30 عاما عن بطولة كأس العالم، إذ ما قورنت بالألعاب الأخرى، فهذا يعد إنجازا عظيما يحسب لكرة اليد، لافتا إلى أن منتخب مصر لكرة اليد في 2001، كان أول منتخب عربي إفريقي، يكسر هيمنة أوروبا على المربع الذهبي للعبة بكأس العالم، قائلا: "منتخب مصر عمل اللي ولا منتخب بالعالم قدر عليه".