الخميس 19 يناير 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

توك شو

ناقد رياضي: منتخب مصر لكرة اليد لم يغب عن كأس العالم منذ 30 عاما

منتخب مصر لكرة اليد
منتخب مصر لكرة اليد

أكد الدكتور عثمان إبراهيم، الناقد الرياضي، أن الجيل الحالي بمنتخب مصر لكرة اليد يُقدم فرصة ذهبية لمصر، لافتا إلى أن أهم ما يميز منتخب مصر لكرة اليد هو تواصل الأجيال، حيث حصل منتخب الشباب في 2019 على البرونزية، في حين حصل منتخب الناشئين لأول مرة بنفس العام على بطولة العالم.

وقال خلال حواره ببرنامج "هذا الصباح" المذاع على قناة "إكسترا نيوز"، لدينا جيل محترم بأعمار سنية صغيرة، ومقبلون على أقصى مستوى لهم خلال الخمس سنوات المقبلين.

وأضاف أن الجيل الحالي لمنتخب مصر لكرة اليد، لديه فرصة ذهبية ويقدمها لمصر وليس فقط في الوصول إلى كأس العالم أو الدور الـ 8 والذي كنا نتعثر فيه دائما، بل الفوز بالكأس خلال السنوات المقبلة.

وأوضح أن منتخب مصر لكرة اليد لم يغيب على مدار 30 عاما عن بطولة كأس العالم، إذ ما قورنت بالألعاب الأخرى، فهذا يعد إنجازا عظيما يحسب لكرة اليد، لافتا إلى أن منتخب مصر لكرة اليد في 2001، كان أول منتخب عربي إفريقي، يكسر هيمنة أوروبا على المربع الذهبي للعبة بكأس العالم، قائلا: "منتخب مصر عمل اللي ولا منتخب بالعالم قدر عليه".

منتخب مصر كرة اليد كأس 30 عام بطولة كأس العالم

رئيس التحرير

وائل لطفي

هل تأخر الحوار الوطنى؟

الأكثر قراءة

3 أسباب وراء انخفاض أسعار الذهب فى مصر عند 1770 جنيهًا للجرام

كراسة شروط سكن مصر 2023 pdf

نتيجة الصف الرابع الابتدائي برقم الجلوس والاسم 2023 برقم الجلوس

حبس عاطل لاتهامه بحيازة كميات متنوعة من المواد المخدرة

بوابة نتائج التعليم الأساسي 2023 نتيجة الصف الرابع الابتدائي الترم الأول بالاسم

«تجارية الجيزة» تناشد منتسبي الغرفة سرعة تجديد القيد وسداد الاشتراكات

ﻣﻘﺎﻻﺕ

خالد عكاشة

حرب الوثائق بين إدارتين أمريكيتين

حسىن عبدالبصىر

المرأة المصرية التى لا تعرفها الجوارى الجدد «2-3»

محمد العسيري

صبرى فواز.. صاحبنا اللى ف آخر الشارع

ماجد حبته

قمة القاهرة.. ولقاء أبوظبى

أسامة الشندويلي

خطة الحكومة للعبور من الأزمة الاقتصادية

د هند جاد

سحر الحياة.. بلا أجنحة

عبد الرحيم طايع

عاصفة فى مجال الجوائز الأدبية!

مدحت بشاى

«يناير».. وتوطين الشر فى مناطق ضعفنا

صور

يا حلاوة الفراولة.. فرحة حصاد الذهب الأحمر

مباراة الزمالك وبيراميدز في كأس مصر

عزاء والد ريم البارودى بمسجد الصديق بمساكن شيراتون

محطة تل أبيب

المزيد

بحث الأوضاع فى القدس.. اتصال هاتفى بين وزيرى خارجية مصر وإسرائيل

فلسطين تدعو مجلس الأمن لمواجهة تدابير إسرائيل غير القانونية

مستوطن إسرائيلى يحاول دهس 4 أطفال فلسطينيين بالضفة الغربية