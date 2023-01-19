الخميس 19 يناير 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

سياسي

طلب مناقشة عامة بشأن سياسة الحكومة نحو تفعيل دور المجتمع المدني في مساندة الدولة

النائب محمد عبد
النائب محمد عبد الله زين الدين

تقدم النائب محمد عبد الله زين الدين، عضو مجلس النواب، أمين حزب مستقبل وطن بمحافظة البحيرة، بطلب مناقشة عامة للمستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس المجلس، بشأن سياسة الحكومة نحو تفعيل دور المجتمع المدني في مساندة الدولة لمواجهة التحديات الاقتصادية الحالية والحد من تأثيراتها السلبية على المواطنين.

وقال النائب: تشهد البلاد حاليا تحديات اقتصادية كبيرة نتيجة للأزمات العالمية، وهو الأمر الذى أدى إلى تأثر مختلف طوائف المجتمع بتداعياتها السلبية.

وأكد زين الدين، أنه خلال هذه الفترة يقع على المجتمع المدني دور مهم في مساندة الدولة لتحقيق الحماية الاجتماعية لمختلف الفئات، بداية من معدومي ومحدودي الدخل، وصولا إلى الطبقة المتوسطة التي تأثرت بشكل كبير جراء هذه الأزمات المتلاحقة.

وأوضح عضو مجلس النواب، أن الأمر في هذه الفترة يتطلب تعظيم دور المجتمع المدني، وإتاحة الفرصة أمامه للقيام بدوره على النحو الأمثل وفي ضوء ما يقره الدستور والقانون، لتسهيل عمل المبادرات المجتمعية، والمشاركة في المبادرات التي تقوم بها الحكومة للمساهمة في امتصاص حدة التداعيات الاقتصادية الصعبة.

وحذر النائب محمد زين الدين، من اختفاء الطبقة المتوسطة، قائلا: تأثرها بهذا الشكل مؤشر يتطلب وقفة حاسمة وتكاتف من الجميع للحفاظ على قوام المجتمع المصري.

وأشار النائب إلى أن المبادرات التي يقوم بها المجتمع المدني في توفير الاحتياجات لا يجب أن تتوقف عند مناطق أو تستهدف فقط محدودي الدخل، ولكن أيضا يجب أن تضع نصب أعينها الطبقة المتوسطة حرصا عليها من التآكل.

وأكد محمد زين الدين، أن مبادرات المجتمع المدني خلال الفترات السابقة نجحت في الحد من التداعيات السلبية للأزمات، قائلا: وآن الأوان للقيام بدور أكبر وأهم في تلك المرحلة التي تتطلب تكاتف الجميع إلى جانب الدولة للعبور من الأزمة إلى بر الأمان.

الأزمة الاقتصادية التحديات الاقتصادية النائب محمد عبد الله زين الدين حزب مستقبل وطن محافظة البحيرة الدكتور حنفي جبالي

رئيس التحرير

وائل لطفي

هل تأخر الحوار الوطنى؟

الأكثر قراءة

3 أسباب وراء انخفاض أسعار الذهب فى مصر عند 1770 جنيهًا للجرام

كراسة شروط سكن مصر 2023 pdf

نتيجة الصف الرابع الابتدائي برقم الجلوس والاسم 2023 برقم الجلوس

بوابة نتائج التعليم الأساسي 2023 نتيجة الصف الرابع الابتدائي الترم الأول بالاسم

حبس عاطل لاتهامه بحيازة كميات متنوعة من المواد المخدرة

الاتحاد البرلماني الدولي: كورونا سرعت التحول الرقمي في البرلمانات وجعلتها أكثر مرونة

ﻣﻘﺎﻻﺕ

خالد عكاشة

حرب الوثائق بين إدارتين أمريكيتين

حسىن عبدالبصىر

المرأة المصرية التى لا تعرفها الجوارى الجدد «2-3»

محمد العسيري

صبرى فواز.. صاحبنا اللى ف آخر الشارع

ماجد حبته

قمة القاهرة.. ولقاء أبوظبى

أسامة الشندويلي

خطة الحكومة للعبور من الأزمة الاقتصادية

د هند جاد

سحر الحياة.. بلا أجنحة

عبد الرحيم طايع

عاصفة فى مجال الجوائز الأدبية!

مدحت بشاى

«يناير».. وتوطين الشر فى مناطق ضعفنا

صور

يا حلاوة الفراولة.. فرحة حصاد الذهب الأحمر

مباراة الزمالك وبيراميدز في كأس مصر

عزاء والد ريم البارودى بمسجد الصديق بمساكن شيراتون

محطة تل أبيب

المزيد

بحث الأوضاع فى القدس.. اتصال هاتفى بين وزيرى خارجية مصر وإسرائيل

فلسطين تدعو مجلس الأمن لمواجهة تدابير إسرائيل غير القانونية

مستوطن إسرائيلى يحاول دهس 4 أطفال فلسطينيين بالضفة الغربية