«العراق أم عمان» من يحسم المواجهة الأولى بينهما فى نهائى كأس الخليج؟

لم يسبق أن التقى منتخبا العراق وسلطنة عمان في المباراة النهائية أو في أي دور إقصائي آخر في بطولة كأس الخليج العربي، ومن ثم سوف يشهد ملعب البصرة الدولي في تمام الساعة السادسة مساء المواجهة الأولى بين المنتخبين في نهائي كأس الخليج العربي 2023 في العراق.

المواجهة الأولى بين العراق وعمان

ولن تكون هذه المواجهة هي الأولى بين المنتخبين في البطولة لكنها المواجهة الثانية حيث سبق أن تقابلا في المباراة الافتتاحية، وكانت ضمن منافسات المجموعة الأولى، وانتهت بالتعادل السلبي.

كيف وصل العراق إلى النهائي؟

تصدر العراق هذه المجموعة برصيد 7 نقاط جمعها من انتصارين تحققا في الجولتين الثانية والثالثة على منتخبي المملكة العربية السعودية، واليمن على الترتيب، وتعادل وحيد.

سجل لاعبو العراق 7 أهداف، وبهذا الرقم هو أقوى هجوم عن طريق 6 لاعبين منها هدفان عن طريق أيمن حسين، وهدف وحيد عن طريق كل من إبراهيم بايش، واسو رستم، ومصطفى ناظم جاري، وأمجد عطوان كاظم، وحسين علي السعيدي في حين لم تستقبل شباكه أي هدف ليكون أيضا أقوى دفاع.

وفي دور قبل النهائي أقصت منتخب قطر بفوزها عليه بنتيجة 2 – 1.

مشوار عمان إلى النهائي

على الجانب الآخر حلت عمان وصيفة في المجموعة بنفس الرصيد العراق 7 نقاط حصدتها من فوزين، الفوز الأول سجل على اليمن بنتيجة 3 – 2 في الجولة الثانية، والفوز الثاني سجل على السعودية بنتيجة 2 – 1 في الجولة الثالثة.

أحرز لاعبو عمان 5 أهداف، وهو الثاني على مستوى أقوى هجوم مناصفة مع منتخب البحرين بواسطة 5 لاعبين بواقع هدف واحد لكل من أرشد العلوي، وعصام عبد الله الصبحي، والمنذر ربيع العلوي، وحارب جميل السعدي بينما أحرز لاعب اليمن علي فضل عباس هدفا بالخطأ في مرماه بينما تلقت شباكه 3 أهداف، وهو الثاني على مستوى أقوى دفاع بالتساوي مع منتخبات البحرين، وقطر، والكويت.

وفي دور الأربعة أطاحت بالبحرين بانتصارها عليه بهدف نظيف.

العراق تتفوق على عمان في المواجهات المباشرة

تواجه المنتخبان في كأس الخليج العربي 9 مرات من قبل منها 4 انتصارات للعراق، واللافت أنها تحققت في المواجهات الأربع الأولى بينهما، أولها كان في 1976 في قطر بـ4 أهداف دون رد، وثانيها كان في 1979 في العراق، واكتسحتها بـ7 أهداف دون مقابل، وثالثها كان في 1984 في عمان بنتيجة 2 – 1، ورابعها كان في 1986 في البحرين بنتيجة 3 – 2.

وانتصاران فقط لعمان، الانتصار الأولى تحقق في 2004 في قطر في الجولة الأولى في المجموعة الأولى بنتيجة 3 – 1، والانتصار تحقق في 2009 في عمان في الجولة الثانية في المجموعة الأولى برباعية نظيفة.

و3 تعادلات، التعادل الأول حدث في 1988 في السعودية، وكان تعدلا إيجابيا بهدف لمثله، والتعادل الثاني حدث في 2010 في اليمن في الجولة الثالثة في المجموعة الثانية، وكان تعادلا دون أهداف، والتعادل الثالث حدث في 2014 في السعودية في الجولة الثانية في المجموعة الثانية، وكان تعادلا إيجابيا أيضا بهدف لكل منهما.

إذن هناك تفوق واضح من العراق على عمان في المواجهات المباشرة، فهل يتأكد هذا التفوق أم تكسره عمان؟

العراق ولعبت المباراة النهائية 5 مرات

لعبت العراق المباراة النهائية 5 مرات في السابق، وفازت باللقب 3 مرات في أعوام 1979، وكانت البطولة بنظام الدوري من دور واحد، و1984 بعد أن تغلبت على قطر بضربات ترجيحية 4 – 3 عقب انتهاء المباراة النهائية ( الفاصلة ) بالتعادل الإيجابي بهدف لكل منتخب، و1988، ولعبت البطولة بنظام الدوري من دور واحد

وفقدت اللقب في بطولتين، اللقب الأول كان في عام 1976 بخسارتها أمام منتخب الكويت بنتيجة 2 – 4 في المباراة النهائية، واللقب الثاني كان في 2013 في البحرين، وانهزمت على يد منتخب الإمارات العربية المتحدة بنتيجة 1 – 2 في المباراة النهائية.

عمان شاركت في النهائي 4 مرات

أما عمان، فقد شاركت في المباراة النهائية 4 مرات من قبل، وأحرزت اللقب مرتين، المرة الأولى كانت في 2009، وتغلبت على السعودية بضربات ترجيحية 6 – 5 عقب انتهاء المباراة النهائية بالتعادل السلبي، والمرة الثانية كانت في 2017 في الكويت، وتغلبت على الإمارات بضربات ترجيحية 5 – 4 عقب انتهاء المباراة النهائية بالتعادل دون أهداف.

وخسرت اللقب مرتين أيضا، المرة الأولى كانت في 2004 أمام قطر بضربات ترجيحية 5 – 6 عقب انتهاء المباراة بالتعادل الإيجابي بهدف لكل منتخب، والمرة الثانية كانت في 2007، وانهزمت على يد الإمارات بهدف نظيف في المباراة النهائية.

السؤال الآن : هل تتمكن العراق من الحصول على لقبها الرابع، وتفك الشراكة مع قطر والسعودية، وتصبح ثاني أكثر المنتخبات تتويجا باللقب أم تحصد عمان لقبها الثالث، وتتساوى مع العراق وقطر والسعودية؟