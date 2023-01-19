«الصحة»: نستهدف كل المراحل العمرية بمبادرة الرئيس لدعم «الرعاية الأولية»

كشف الدكتور حسام عبدالغفار، المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، عن الخدمات الطبية وخدمات الرعاية الأولية التى سيتم تقديمها ضمن مبادرة رئيس الجمهورية لدعم خدمات وحدات ومراكز الرعاية الأولية، وذلك لكافة الفئات العمرية منذ الولادة وحتى 65 عامًا فأكثر، حيث يتم استهداف كل فئة عمرية بمجموعة من الخدمات الطبية.

وقال عبدالغفار إن خدمات الرعاية الأولية المقدمة ضمن مبادرة رئيس الجمهورية لدعم خدمات وحدات ومراكز الرعاية الأولية، ستضم التطعيمات الإجبارية والفحص السمعي للأطفال تحت سن ٥ سنوات، فى حين تتضمن الخدمات المقدمة للأطفال من عمر 5 لـ 15 عامًا؛ الفحص الطبي لطلاب المدارس، مبادرة الأنيميا والسمنة والتقزم، التطعيمات المدرسية، التحاليل الدورية.

وأضاف عبدالغفار، أن الخدمات الطبية المقدمة للفئات من 15 إلى 21 عامًا ستضمن؛ مبادرة الشباب والمراهقين، التقييم والدعم النفسي والتغذوي، التحاليل الدورية، الفحص الطبي، كما تستهدف الوزارة تقديم الخدمات المتمثلة فى؛ مبادرة صحة المرأة، مبادرة المقبلين على الزواج، مبادرة صحة الأم والجنين، متابعة الحمل والولادة والنفاس، تنظيم الأسرة، مبادرة الأمراض المزمنة والاعتلال الكلوي، التقييم والدعم النفسي والتغذوي، صرف المغذيات الدقيقة، وذلك للفئة من 18 إلى 49 عامًا.

وأشار إلى أنه بالنسبة للفئة من 49 إلى 65 سيتم استهدافها من خلال مبادرة صحة المرأة، مبادرة الأمراض المزمنة والاعتلال، التقييم والدعم النفسي والتغذوي، فى حين تتضمن الخدمات الطبية المقدمة للفئة العمرية من 65 عامًا؛ مبادرة كبار السن، مبادرة صحة المرأة، التقييم والدعم النفسي والتغذوي، والتحاليل الدورية.

وأشار الدكتور حسام عبدالغفار إلى أن مراكز طب الأسرة والوحدات الصحية ومراكز الرعاية الأولية تقدم خدماتها لما يقرب من 80 مليون مواطن، لافتًا إلى أنه يتم تطوير مراكز طب الأسرة والمراكز الصحية الأولية تطويرًا شاملاً من حيث الكم والكيف.

يذكر أنه سيتم مد ساعات العمل بالوحدات الصحية لتكون حتى 8 مساء بدلًا من 2 ظهرًا، كما أن هناك وحدات صحية ستقوم بتشغيل خدمة الطوارئ الأولية، بالإضافة إلى إنشاء عيادات تخصصية، تقديم خدمة الطوارئ، وزيارات منزلية لذوي الاحتياجات الخاصة وكبار السن.

كما تستهدف المرحلة الأولى 251 وحدة على مستوى الجمهورية، بـ21 محافظة، كما أن هناك 6 محافظات تقدم فيها خدمات صحية من خلال منظومة التأمين الصحي الشامل، حيث يُجرى تطوير متوازٍ لمنظومة تقديم الخدمة الصحية من خلال وحدات الرعاية الأولية بباقي المحافظات، من خلال تحسين البنية الصحية والإنشاءات، مد فترات العمل، وتدريب الطواقم الطبية، وحزم تحفيزية من الناحية المالية للعاملين بالرعاية الأساسية مرتبطة بكفاءة وجودة الخدمات وربط الوحدات بمستشفيات الإحالة.