محافظ الفيوم يجتمع بكبار تجار المواد الغذائية واللحوم لمتابعة آليات ضبط الأسواق

عقد الدكتور أحمد الأنصاري محافظ الفيوم، اجتماعًا مع كبار تجار المواد الغذائية واللحوم لمتابعة آليات ضبط الأسواق ومنع الممارسات الاحتكارية والسيطرة على الأسعار، وذلك بحضور الدكتور محمد عماد نائب المحافظ، واللواء عبدالفتاح تمام سكرتير عام المحافظة، والمهندس أيمن عزت السكرتير العام المساعد.

خلال الاجتماع، أكد محافظ الفيوم على ضرورة تضافر جهود جميع الجهات في الرقابة المستمرة، وإحكام السيطرة على الأسواق ومنافذ البيع، للتأكد من توافر وجودة المعروض من اللحوم والسلع الغذائية، وإتاحتها للمواطنين بالأسعار المقررة دون مغالاة، وكذلك مجابهة الممارسات الاحتكارية والغش التجاري، وعدم تحميل المواطن أي أعباء إضافية، مشددًا على اتخاذ الإجراءات القانونية الرادعة حيال أي مخالفات يتم رصدها.

ووجه المحافظ، وكيل وزارة التموين، ورئيس الغرفة التجارية، بالتنسيق مع رؤساء مجالس المدن، لسرعة إقامة وافتتاح معارض أهلًا رمضان بجميع المراكز، وكذا افتتاح معرض بكل حي من أحياء المدينة، ومعرض بكل قرية من القرى الكبيرة التي تزيد كثافتها السكانية على 50 ألف نسمة، لدور هذه المعارض في توفير السلع الغذائية للمواطنين بأسعار مخفضة وتخفيف العبء عن كاهلهم، مشددًا على ضرورة المتابعة المستمرة لمخزون السلع الأساسية بالأسواق والمحال التجارية ومنافذ البيع ومنع التلاعب أو المغالاة في أسعار المنتجات المعروضة.

وشدد "الأنصاري"، على وكيل وزارة التموين، بتكثيف المرور الميداني على المحال التجارية ومنافذ البيع، والتنسيق مع رئيس الغرفة التجارية، لضبط الأسعار، وزيادة المعروض من السلع الأساسية خاصة من السكر والأرز والزيت بمدينة الفيوم، لتغطية احتياجات المواطنين، وإلزام منافذ البيع والمحال التجارية بوضع قوائم بأسعار جميع السلع المتاحة، كما وجه وكيل وزارة التموين، بالتنسيق مع عدد من محافظات الوجه البحري، لتسهيل حصول الغرفة التجارية وتجار الجملة بالفيوم على حصص من الأرز وضخها بالمحال التجارية ومنافذ البيع بمختلف أنحاء المحافظة، لتلبية الاحتياجات والمساهمة في تخفيض الأسعار.

كما وجه محافظ الفيوم، رؤساء مجالس المدن، ونواب رؤساء المراكز، ورؤساء الوحدات المحلية، بالقيام بحملات صباحية ومسائية بشكل يومي، للمرور على المحال التجارية ومنافذ البيع ومحال الجزارة، للاطمئنان على توافر وجودة المعروض من اللحوم والسلع الغذائية، وطرحها بالأسعار المقررة دون مغالاة، واتخاذ الإجراءات القانونية الرادعة حيال أي مخالفات يتم رصدها، مع عرض تقرير يومي بنتيجة هذه الحملات.

كما وجه المحافظ، مدير مديرية الطب البيطري، بتكثيف الحملات على محال الجزارة وبيع الدواجن للتأكد من سلامة المعروض منها، ووجه مسئولي المتابعة الميدانية، وهيئة سلامة الغذاء، بتكثيف الحملات لضبط الأسواق والسيطرة على الأسعار، ومنع الممارسات الاحتكارية، كما وجه رئيس مدينة الفيوم بسرعة التنسيق مع الغرفة التجارية، لتدبير أحد المواقع لإقامة معرض دائم لبيع السلع الغذائية، لافتًا إلى التنسيق مع جهاز مشروعات الخدمة الوطنية لإقامة معرض دائم لبيع اللحوم ومصنعاتها، للمساهمة في السيطرة على الأسعار.

حضر الاجتماع، المهندس سيد حرز الله وكيل وزارة التموين، والدكتور أيمن محمد عادل مدير مديرية الطب البيطري، والمهندس مصطفى راشد وكيل وزارة الزراعة، ورؤساء مجالس المدن، والدكتور وائل جلال مدير جهاز حماية المستهلك، والأستاذ خالد عبدالحميد سليم ممثلًا عن هيئة سلامة الغذاء، والمحاسب مجدي جاب الله رئيس الغرفة التجارية بالفيوم، والأستاذ سالم فتيح رئيس وحدة المتابعة الميدانية بالمحافظة، وعدد من تجار الجملة للسلع الغذائية.