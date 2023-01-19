برلمانى: مؤتمر مجموعة العمل البرلمانية خطوة جيدة بمواجهة قوى الظلام والعنف

شارك النائب حسن عمار، عضو مجلس النواب، في زيارة رسمية لدولة توجو، ضمن الوفد البرلماني المصري، لحضور فعاليات مؤتمر مجموعة العمل البرلمانية الأول لمكافحة الإرهاب والتطرف، قائلًا: "المؤتمر يمثل فرصة لتبادل وجهات النظر، واستكشاف آفاق جديدة للتنسيق والتعاون بين البرلمان المصر وبرلمانات دول القارة الإفريقية، بما يعزز قدراتنا في مواجهة التحديات المرتبطة بالأزمات الدولية".

وأكد عمار أن المؤتمر يأتى كاشفًا عن الأهمية التى تمثلها القضية التى يتصدى لها، والتى تفرض علينا التعامل معها بخطى واستراتيجيات موحدة ومتسقة داخلياً وإقليمياً و دولياً، وهي مكافحة الإرهاب والدور الذى يمكن أن تقوم به البرلمانات فى هذا المجال.

وأشار عضو مجلس النواب إلى أن الدولة المصرية لم تقم بمحاربة الإرهاب والتطرف فقط وإنما عملت على معالجة جذورهما واقتلاعهما نهائيًا للوقاية منها، وهو ما نجحت فيه مصر بصورة كبيرة على مدار السنوات الماضية، مضيفًا أن هناك مسارا واضحا لمصر من التنمية غيّر كثيرا من شكل التنمية الاقتصادية، ولا توجد دولة فى المنطقة كانت تكافح الإرهاب وتقوم بالتنمية فى آن واحد.

وأوضح عمار أن مصر حققت إلى مدى بعيد الركائز الأربع لاستراتيجية الأمم المتحدة لمكافحة الإرهاب، التي تتضمن التدابير الرامية إلى معالجة الظروف المؤدية إلى الإرهاب، وتدابير مكافحة الإرهاب و الوقاية منه، والتدابير الرامية إلى بناء القدرات الوطنية في مجال مكافحة الإرهاب والوقاية منه وتعزيز دور منظومة الأمم المتحدة في هذا الصدد، إلى جانب ضمان احترام حقوق الإنسان وسيادة القانون كضرورة لمكافحة الإرهاب.