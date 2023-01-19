النشرة المرورية.. انتظام حركة السيارات على الطرق الرئيسية في القاهرة والجيزة

شهدت شوارع وميادين محافظتي القاهرة والجيزة حالة من السيولة المرورية صباح اليوم الأربعاء، تزامنًا مع ذهاب الطلبة إلى المدارس، والموظفين إلى عملهم، وسط التواجد الأمني لتيسير حركة السير وتقليل الكثافات المرورية.

وظهرت سيولة مرورية بنطاق ميدان سفنكس وأعلى كوبري 15 مايو، ومنطقتي وسط البلد والزمالك، وفي شارع فيصل وميدان الجيزة، وشارع ترسا ومحور 26 يوليو وشارع الهرم، في الاتجاه المؤدي إلى الرماية، والتابعة لمنطقة الهرم التابعة لمحافظة الجيزة.

كما ظهرت الانسيابية المرورية أعلى الطريق الدائري ومحور 26 يوليو، بالقاهرة، ويشهد كوبري أكتوبر وميدان روكسي ورمسيس وعبد المنعم رياض ومناطق وسط البلد انتظامًا في حركة السيارات.

كما انتظمت أيضًا حركة السيارات بالطريق الزراعي أمام القادم من مدينة بنها، وفي طريقه إلى ميدان المؤسسة، ومنطقة المظلات، في حين شهد مطلع كوبري قها كثافات مرورية متحركة؛ بسبب أعمال الصيانة التي يشهدها الكوبري، كما انتظمت حركة السير بطول كورنيش النيل من منطقة المظلات، وحتى ميدان عبد المنعم رياض، وسط تواجد رجال المرور لمتابعة الحركة المرورية.

وينتشر رجال المرور على الطرق والمحاور الرئيسية، لتسيير الحركة المرورية والقضاء على أي كثافات، كما انتشرت الخدمات المرورية لضبط المخالفات المرورية ومخالفات تجاوز السرعة المقررة ومخالفات عدم وضع الملصق الإلكتروني.