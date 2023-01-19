الخميس 19 يناير 2023
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

اقتصاد

لمناقشة الموازنة.. انعقاد الجمعية العمومية لشركة أمل للبترول «امابيتكو»

علاء البطل
علاء البطل

ترأس علاء البطل رئيس الهيئة العامة للبترول، الجمعية العمومية لشركة امل للبترول «أمابيتكو» ، لمناقشة الموازنة المقترحة للعام المالي 2023-2024 الموازنة المعدلة للعام المالي 2022-2023، بحضور المهندس أحمد محمد مصطفي نائب رئيس الهيئة التنفيذي للإنتاج والجيولوجي محمد محيي نائب الرئيس التنفيذي للهيئة للإستكشاف والمشرف على الاتفاقيات والمحاسب محمد شلبي نائب رئيس الهيئة للرقابة على الشركات الأجنبية والمشتركة.

وكشف المهندس عبد الناصر خفاجي رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب، أن الشركة تمكنت من الوصول إلى أكثر من 7 مليون ساعة عمل بدون وقت ضائع للعاملين بالشركة والمقاولين كما استطاعت الشركة أيضا بإعادة الحصول على شهادة الأيزو 50001 الخاصة بترشيد الطاقة وأيضا تجديد شهادات الايزو لنظام الإدارة المتكامل 9001 و14001 و45001.

- افتتاح تجريبي لمحطة معالجة مياه الصرف الصناعي 

واستعرض ما قامت به الشركة في وقت قياسي وبتكنولوجيا ألمانية، من افتتاح تجريبى لمحطة معالجة مياه الصرف الصناعي والذي يطبق لأول مرة في مصر والشرق الأوسط بحضور كل من السيد المهندس طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية والدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة وذلك ايمانا من الشركة بضرورة حماية البيئة من التلوث وللتوافق مع القوانين البيئية تماشيا مع رؤية الدولة ومخرجات مؤتمر المناخ الذي عقد بمصر COP27.

- زيادة إنتاجها من الزيت الخام بحوالي 30% بطرق غير تقليدية

و أشاد «خفاجي » بنجاح العاملين بالشركة وخاصة العاملين بالحقول في الحفاظ على معدلات الإنتاج بالرغم من تأخر بدء أعمال الحفر وعدم وجود عمليات إعادة إكمال لطبقات جديدة، إلا أن أمل للبترول استطاعت زيادة إنتاجها من الزيت الخام بحوالي 30% بطرق غير تقليدية وبأقل التكاليف، وذلك باستخدام الضغط المرتفع من بئر غاز تم تثقيبه واستخدامه لعمليات الرفع الصناعي لبئري زيت وذلك في وجود البارج البحري.

 وبناء على ذلك استطاعت الشركة تحقيق متوسط إنتاج من الزيت المكافئ بنسبة تصل إلى 92% من الخطة المعتمدة بمتوسط إنتاج حوالي 11 ألف برميل زيت مكافئ يوميا وذلك خلال الفترة من يوليو / ديسمبر 2022 بمتوسط إنتاج من الغازات تصل الى 44 مليون قدم مكعب يوميا بنسبة تحقيق 94% و متوسط إنتاج الزيت 2320 برميل بنسبة تحقيق 87% من الخطة المعتمدة خلال نفس الفترة.

وفي مجال البحث والاستكشاف نجحت الشركة في شراء حزمة البيانات ثلاثية الأبعاد المتطورة التي قامت بها شركة ويسترن جيكو الناتج من مشروع “3D” Multi-client بإشراف الهيئة المصرية العامة للبترول وقام فريق الاستكشاف بالشركة بإعادة دراسة التفسيرات السيزمية و الجيولوجية وذلك باستخدام البيانات الجديدة والسابقة للوصول الى أفضل مواقع لحفر الآبار، وعليه فقد تم أخذ الموافقة على حفر بئرين استكشافيين في الجزء الشمالي الشرقي لحقل امل والذي من المتوقع ان يضيفا الى احتياطيات الشركة حوالي 5 مليون برميل.

وحضر الاجتماع من مقر الشركة المصرية القابضة للغازات الطبيعية عبر الفيديو كونفرنس المهندس مجدي جلال الدين رئيس مجلس إدارة الشركة المصرية القابضة للغازات الطبيعية، والدكتور جيولوجي  سمير رسلان نائب رئيس الشركة للاتفاقيات والاستكشاف، و المهندس محمد رشدي نائب رئيس الشركة للإنتاج وتنمية الحقول، وعمرو صديق نائب رئيس الشركة للرقابة على الشركات الأجنبية والمشتركة.

الهيئة العامة للبترول البترول والثروة المعدنية ترشيد الطاقة امابيتكو امل للبترول الجمعية العمومية لشركة امل للبترول

رئيس التحرير

وائل لطفي

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