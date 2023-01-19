الخميس 19 يناير 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
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وائل لطفى

حوادث

وصول ابنة حسن راتب وهيئة دفاعه أولى جلسات نقض حكم سجنه 5 سنوات

جريدة الدستور

وصلت منذ قليل ابنة رجل الأعمال حسن راتب وهيئة دفاعه برئاسة الدكتور محمد حمودة لحضور جلسة نقض الحكم، الصادر من محكمة جنايات القاهرة، بمعاقبة رجل الأعمال حسن راتب بالسجن 5 سنوات، على خلفية اتهامه بالاتجار فى الآثار والتنقيب عنها، وتمويل عمليات التنقيب، فى القضية المعروفة إعلاميًا بـ"الآثار الكبرى" وذلك أمام الدائرة "ب" بمحكمة النقض برئاسة المستشار أحمد عبدالقوى.

كانت أصدرت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة فى العباسية، في 21 أبريل الماضى، حكمًا بمعاقبة رجل الأعمال حسن راتب بالسجن 5 سنوات، كما عاقبت النائب البرلماني السابق علاء حسانين بالسجن لمدة 10 سنوات وغرامة مليون جنيه لكل منهما، على خلفية اتهامهما بالاتجار فى الآثار والتنقيب عنها، وتمويل عمليات التنقيب، فى القضية المعروفة إعلاميًا بـ"الآثار الكبرى".

حسن راتب الآثار الكبرى محكمة النقض

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