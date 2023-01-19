الخميس 19 يناير 2023
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

تحقيقات ومتابعات

إعمار بيوت الله.. إحلال وتجديد 21 مسجدا في الدقهلية

إحلال وتجديد مساجد
إحلال وتجديد مساجد الدقهلية

تأتي مشروعات إحلال وتجديد عدد من المساجد في محافظة الدقهلية، ضمن خطة الدولة المصرية بالتعاون مع وزارة الأوقاف وتولي الدولة المصرية اهتماما واسعا لإعمار بيوت الله في مختلف المحافظات وتجديدها خاصة المساجد العتيقة والتي خصصت لها ميزانية ضخمة بملايين الجنيهات، وضمن مشروعات الدولة في محافظة الدقهلية في تجديد المساجد، إحلال وتجديد مسجد أبوبكر الصديق بمنشأة صالح.

شهد مسجد أبوبكر الصديق بمنشأة صالح، بمحافظة الدقهلية، أعمال إحلال وتجديد، والتي تم تنفيذها في عهد الرئيس عبدالفتاح السيسي، في يناير عام 2022، المقام على مساحة 1000 متر مربع، وقد قام بافتتاحه السكرتير العام بالدقهلية.

أيضا شهد مسجد مصطفى عبدالنبى ببلقاس، محافظة الدقهلية، أعمال إحلال وتجديد، تم تنفيذها في يناير عام 2022، وقد قام بافتتاحه السكرتير العام بالدقهلية.

وكانت قد شهدت محافظة الدقهلية عدد من افتتاحات بعض المساجد بعد الانتهاء من أعمال التجديد والتطوير فيها يقرب من 17 مسجدا والتي كان من ضمنهم، المسجد الكبير بقرية المواجد بمركز المنزلة المقام على مساحة 500 متر مربع بإجمالي تكلفة 5.226 مليون جنيها.

أيضا افتتاح مسجد القنان بشبرا سندى بمركز السنبلاوين بعد أعمال التطوير وهو  مقام  على مساحة 750 متر مربع بإجمالي تكلفة 12 مليون جنيه،  ومسجد عزبة المطب بمنشاة عزت بمركز السنبلاوين المقام على مساحة 350 متر مربع بإجمالي تكلفة 4 مليون جنيها.

شهد أيضا مسجد الرحمة بكفر الحاج عزب بمركز السنبلاوين أعمال تطوير وإحلال وهو مقام على مساحة 330 متر مربع بإجمالي تكلفة 3.5 مليون جنيه، ومسجد قرية غزالة بمركز السنبلاوين المقام على مساحة 280 متر مربع بإجمالي تكلفة 4 مليون جنيها.

محافظة الدقهلية بيوت الله إحلال وتجديد عدد من مساجد محافظة الدقهلية الدولة المصرية وزارة الأوقاف تجديد المساجد مسجد أبوبكر الصديق بمنشأة صالح مسجد مصطفى عبدالنبى ببلقاس

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