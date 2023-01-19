العراق: الأردن واجهتنا الاقتصادية

قال وزير العمل العراقي أحمد الأسدي، الأربعاء إن الأردن يمثل الواجهة الاقتصادية للبلاد ورئتها الجغرافية.

جاء ذلك خلال استقبال الأسدي، السفير الأردني لدى العراق منتصر الزعبي، وفق بيان نشرته وكالة الأنباء العراقية الرسمية.

وذكر الأسدي، أن "العراق يطمح إلى تعزيز التعاون والعلاقات مع الدول العربية نحو الأفضل".

وأوضح أن "الأردن يعد الرئة الجغرافية للعراق والواجهة الاقتصادية له، لكن التعاون بعد 2003 لم يكن ضمن مستوى الطموح مع الدول العربية ونأمل أن تعود العلاقات نحو الأحسن".

وأعرب الوزير العراقي عن "أمله في العمل مع الأردن من أجل مصلحة البلدين الشقيقين"، مشيرا إلى "الحاجة للاستفادة من الخبرات الأردنية في مجال الاستثمار".

ووفق البيان، أكد الجانبان "أهمية تفعيل وتطبيق مذكرات التفاهم بين البلدين، فضلا عن تنظيم وضع العمالة الفلسطينية أو المصرية الوافدة الى العراق".

وفي 20 ديسمبر 2022، استضاف الأردن النسخة الثانية من مؤتمر بغداد للتعاون والشراكة في منطقة البحر الميت غربي العاصمة عمان، بمشاركة 12 دولة، بينها تركيا.

وفي الآونة الأخيرة، بات يُطلق على تحالف الأردن والعراق ومصر اسم "الشام الجديد"، والذي بدأ الحديث عنه عقب عقد عدة قمم بين الدول الثلاث.