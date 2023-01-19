الخميس 19 يناير 2023
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

الثقافة

شيرلوك هولمز.. ضمن برنامج الجوائز السينمائية العالمية بمكتبة الإسكندرية

مكتبة الإسكندرية
مكتبة الإسكندرية

"شيرلوك هولمز"، عنوان الفيلم الروائي الطويل، والذي يعرض في تمام الواحدة من بعد ظهر اليوم الخميس، بمكتبة الإسكندرية، ضمن برنامج الجوائز السينمائية العالمية، والذي تنظمه المكتبة لهذا الشهر.

 

والفيلم روائي طويل، إنتاج أمريكي عام 2009، وتبلغ مدة عرضه 128 دقيقة، مقتبس عن سلسلة روايات “شيرلوك هولمز”، للكاتب السير آرثر كونان دويل، ومن إخراج جاي ريتشي.

 

والفيلم من بطولة كل من: روبرت داوني جونيور، جاي لو، وايتشل ماك آدامز، كيلي ريلي، مارك سترونج، روبرت مالييت، وإدي مارسان.

 

تدور أحداث فيلم "شيرلوك هولمز"، حول المحقق الخاص شيرلوك هولمز، وصديقه الطبيب جون واطسون، في مغامرة جديدة من مغامرات الثنائي البوليسية، حيث يعود الساحر “بلاك وود” إلي الحياة بعد تنفيذ حكم الإعدام في حقه. 

هذه العودة التي تتزامن مع سلسلة من جرائم القتل، يتعين علي "شيرلوك هولمز"، والدكتور واطسون حلها، لتتكشف الأحداث عن ضلوع الساحر بلاك وود، في جمعية سرية تسعي إلي حكم العالم، بالتزامن مع القضاء علي الحكومات والهيمنة علي كل شعوب الأرض.

  

ــ “الرحلة”... احتفالية فنية بمناسبة مرور 30 عامًا على تأسيس الورشة

في سياق متصل، يستضيف بيت السناري الأثري بحي السيدة زينب بالقاهرة، والتابع لمكتبة الاسكندرية، في السابعة من مساء اليوم أيضا، احتفالية فنية وثقافية تحت عنوان "الرحلة" بمناسبة مرور 30 عامًا على تأسيس الورشة للمخرج الكبير حسن الجريتلي.

 

 وتتضمن احتفالية “الرحلة”، عدة  لقاءات وعروض فنية ومعرض فني؛ حيث من المقرر عقد لقاء مفتوح تحت عنوان "هات حكايتك.. وتعال" مع المخرج الكبير حسن الجريتلي، بمشاركة الفنانة دنيا ماهر، وكذلك عرض غنائي من ليالي الورشة، بالإضافة إلى معرض فني تحت عنوان "السيرة الهلالية" للفنان محمد وهبة، في الفترة من 19 وحتى 22 يناير 2023.

 

تأتي احتفالية “الرحلة”، في إطار الاهتمام بنشر الوعي والثقافة، وكذلك تقديم الفنون الهادفة والتعريف بأهمية ومكانة الفن في حياة الفرد والمجتمع، بالإضافة إلى إلقاء الضوء على تاريخ الفن ورواده وتشجيع الشباب على الاستفادة من مواهبهم ومهاراتهم.

شيرلوك هولمز ضمن برنامج الجوائز السينمائية العالمية مكتبة الاسكندرية بيت السناري الأثري بالسيدة زينب احتفالية فنية

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