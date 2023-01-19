ترامب يورط حزبه فى الانتخابات الأمريكية

قال أحمد محارم، المحلل السياسي، إن الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب، لديه قاعدة عريضة من مؤيديه تصل من 10 إلى 15 مليون شخص، ولكن التساؤل هو هل سيدعمه الحزب الجمهوري أم يجد بديلًا آخر.

الحزب الجمهوري في موقف صعب

وأضاف خلال مداخلة عبر "سكايب"، مع برنامج "هذا المساء"، مع الإعلامي تامر حنفي، والمذاع عبر فضائية "القاهرة الإخبارية"، أن ترامب جاء من خلفية سياسية وهو من جانب رجال الأعمال، والجانب الإيجابي هو أنه أحد الوجوه التي اعتاد عليها الشعب الأمريكي، مؤكدًا أن الحزب الجمهوري في موقف صعب فهل ينتظر حتى 28 يناير ليرى جدوله الانتخابي وهل ظروف أمريكا تسمح لمثل هذا التنوع غير المحمود.

وتابع، أنه يوجد استعجال في إعلان ترشح "ترامب" للانتخابات ولديه جمهور ومشجعين وصل إلى 75 مليونا، ولو عادت القصة فهل سينجح ولكن من الممكن أن يغير أسلوبه من خلال القائمين على البيت الأبيض ويجب أن يعتذر بداية عما حدث يوم تنصيب بايدن.

وأكد أن الحزب الجمهوري سيكون في ورطة لو استمر مع ترامب لأن هناك أعضاء لديهم قدرة أكبر منه ومن الممكن أن ينشق عنهم ترامب يقيم حزب لوحده خاصة أن لديه 15 مليون مؤيد.