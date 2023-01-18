إنتر يصعق ميلان بثلاثية ويتوج بطلًا للسوبر الإيطالى

صعق فريق إنتر نظيره ميلان، في مباراة السوبر الإيطالي والتي جمعتهما مساء اليوم على ملعب الملك فهد بالعاصمة السعودية الرياض بثلاثة أهداف دون رد.

وأنهى إنتر الشوط الأول من المباراة متقدمًا بهدفين دون رد.

وفرض فريق ميلان استحواذه على مجريات اللعب من بداية الشوط الأول، فيما اعتمد فريق إنتر على التراجع للدفاع والاعتماد على الهجمات المرتدة السريعة لتسجيل هدف مباغت.

وعلى الرغم من استحواذهم على مجريات اللعب لم يخلق لاعبو فريق ميلان خطورة على مرمى إنتر، بينما قدم إنتر أداءً هجوميًا مميزًا وشكل الخطورة على المرمى في أكثر من فرصة.

وافتتح فيدريكو دي ماركو التسجيل لفريق إنتر في الدقيقة العاشرة من عمر الشوط، بهجمة مرتدة سريعة وصلت إلى نيكولو باريلا، الذي مرر كرة عرضية أرضية داخل منطقة الجزاء، وحولها دي ماركو بقدمه في الشباك.

واستمرت المحاولات الهجومية والهجمات المرتدة لفريق إنتر خلال الدقائق التالية من عمر الشوط الأول لتسجيل الهدف الثاني وزيادة تقدمهم في المباراة، وفي الدقيقة 21 أضاف إدين دزيكو، الهدف الثاني لإنتر من هجمة مرتدة وصلت له على أطراف منطقة جزاء فريق ميلان، وراوغ المدافع وسدد الكرة على يسار الحارس وسكنت الشباك.

واندفع فريق ميلان للهجوم بعد تلقي الهدف الثاني من أجل تسجيل هدف تقليص الفارق والاحتفاظ بحظوظهم في العودة للمباراة.

وكثف ميلان هجومه خلال الدقائق الأخيرة من عمر الشوط الأول لتسجيل الهدف الأول والاقتراب من التعادل، بينما واصل إنتر اعتماده على الهجمات المرتدة السريعة.

وسدد لاعبو ميلان كرة واحدة فقط على المرمى من 3 محاولات فيما خرجت كرتان من الملعب، بينما سدد لاعبو إنتر 4 كرات على المرمى من أصل 9 محاولات، وخرجت كرتان من الملعب واعترض الدفاع 3 تسديدات.

واستحوذ ميلان على مجريات اللعب بنسبة 60%، مقابل 40% لصالح فريق إنتر.

وواصل فريق ميلان استحواذه على مجريات اللعب خلال الشوط الثاني من المباراة، فيما جاء الأداء الهجومي متوسطًا بين كلا الفريقين.

وحاول لاعبو ميلان تسجيل هدف تقليص الفارق مبكرًا من أجل العودة في النتيجة، ولكن الدفاعات المحكمة لفريق إنتر حرمتهم من الوصول للمرمى في أكثر من مناسبة.

وسجل لاوتارو مارتينيز، الهدف الثالث لفريق إنتر في الدقيقة 77 بصناعة من زميله ميلان سكرينيار.

وسدد لاعبو ميلان 3 كرات على المرمى من 13 محاولة، فيما خرجت 6 كرات من الملعب، واعترض الدفاع 4 تسديدات، مقابل 6 تسديدات من 12 محاولة لفريق إنتر، وخرجت 2 من الملعب واعترض الدفاع 4.

واستحوذ ميلان على مجريات اللعب بنسبة 65%، مقابل 35% لصالح فريق إنتر.