«عمار يا مصر».. حوار موسيقى بين عمر خيرت وجمهوره على مسرح دار الأوبرا (صور)

حالة من الانسجام، يعيشها الجمهور مع الموسيقار العالمي عمر خيرت، فى حفله، المقام الآن، على المسرح الكبير بدار الأوبرا المصرية؛ برفقة الأوركسترا الخاص به وقيادة المايسترو العالمي ناير ناجي.

واستقبل الجمهور «خيرت» بالتصفيق الحار مرددين «بنحبك يا عمر»، بينما رحّب الأخير بالحاضرين، وأشعل المسرح بعدد من معزوفاته الشهيرة منها «ليلة القبض على فاطمة»، و«ضمير أبلة حكمت»، و«مسألة مبدأ»، «تيمة حب»، «زي الهوى».

وحرص على الترحيب بجمهوره الذى ملأ المسرح، معربًا عن سعادته بأولى حفلاته الشهرية الأوبرالية لعام 2023، قائلا: “مبسوط إني معاكم بداية السنة الجديدة.. أتمنى تكون كلها حب وخير وعمار لمصر واهلها وشعبها العظيم”.

وتفاعل الحضور معه، خلال تقديم معزوفة “الخواجة عبدالقادر” وطلبوا منه تقديمها مرة أخرى وسرعان ما لبى النداء.

ومن المقرر أن يقدم «خيرت» برنامج مميز لجمهوره يضم باقة متنوعة من أهم مؤلفاته خلال مشواره الفني العريق، وبالترتيب هي: «هي دي الحياة»، «في هويد الليل»، «رابسودية عربية»، «فيها حاجة حلوة»، «امتى الزمان يسمح يا جميل»، «أندلسية»، «إعدام ميت»، «جيران الهنا»، «النوم في العسل»، «صابر يا عم صابر»، «مافيا»، «عارفة»، «عم أحمد»، «البخيل وأنا»، و100 سنة سينما.

وتعد حفلات عمر خيرت، من أنجح الحفلات التي تقدمها دار الأوبرا، وتكون أسعار التذاكر مخفضة مقارنة بأسعار تذاكر المسارح الخاصة، ما يسبب تكدسًا من الجمهور على حضور الحفل بدار الأوبرا.

ويقام حفل الموسيقار عمر خيرت، تحت شعار "كامل العدد"، حيث نفدت التذاكر بالكامل فور طرحها على الموقع التابع لدار الأوبرا للحجز الإلكتروني، وانقسمت أسعارها إلى ثلاث فئات الأولى بمبلغ 960 جنيهًا، والثانية بمبلغ 760 جنيهًا، والثالثة بمبلغ 460 جنيهًا.