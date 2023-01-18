الأربعاء 18 يناير 2023
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

الثقافة

«ألوان أغسطس».. رواية جديدة للناقد والروائي محمود عبد الشكور

صدورألوان أغسطس
صدور"ألوان أغسطس " رواية جديدة للناقد والروائي محمود عبد الش

صدر حديثا عن دار الغراء للنشر رواية "ألوان أغسطس"  للكاتب والناقد محمود عبد الشكور، وجاء تصميم الغلاف للفنان أحمد فرج والرسوم الداخلية للفنانة سمر حسن.

واشار الكاتب والناقد محمود عبد الشكور، عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي “فيس بوك” إلى ان “هذه حكاية دفعتني الى كتابتها شخصيات وأماكن ظلت طويلا في الذاكرة، فصارت تحية لهم ولوسط البلد، وصار سؤالها المحوري عن الجسد: جسد الشخصيات، وجسد المدينة اللامبالية”.

وتابع "أراها أيضا حكاية عن أطياف الأفكار التي تبحث عن جسد الكلمات، وهي من قبل ومن بعد كتابة عن نفسي من خلال الاخرين، فكأنها مخاوفي وهواجسي، وقد تقمصت الحكاية وشخوصها الغريبة.

ونرصد من أجواء الرواية السطور التالية:

إنه أغسطس، لقاءٌ تصنعه الصدفة، ضجرٌ يصنع حكاية متداخلة، لن تكشف أوراقها إلا في الصفحات الأخيرة.

لعبةٌ سرديةٌ، تستقصي جسد الشخصيات، وجسد المدينة اللا مبالية، وأطيافُ أفكارٍ هائمة، تبحث عن جسد الكتابة.

يلتقي صديقان في أحد مقاهي وسط البلد بالقاهرة، كلاهما صعلوك بالفطرة تأخذه الحياة في رحلةٍ طويلة من التأمل والانكسار.. في جلستهما العادية جِدًّا بالمقهى تتحول كل الأمور إلى حكايات غير عادية تمامًا.

تقابلهما سيدة مُلْهَمَة تتحول إلى بطلةٍ في خيال كُلٍّ منهما؛ ليتغير بعد ذلك مسار الصديقين إلى الأبد!

 وتظل المدينة حاضرة،ً بتفاصيل ملونة بالأحلام والخيبات، َ وبثنائية ملتبسة ومراوغة، تعكس الواقع والخيال معا.

" قال رجائي لنفسه، الان جاء وقت السؤال المؤجل:

- ما اتعرفناش لحد دلوقت .. أنا رجائي وده فريد .. اسمك ايه؟

قالت عطيات:

- اسمي ليلى "

" قهوة مانو. عناب. طاولة. سيجارة. صوت مبحوح. واحد يكتب، وواحد يرسم. طارق سعيد جدا،  يضحك وهو يتعثر في الامساك بالقطع، يلقي الزهر بنزق ورعونة، يطير الزهر في الهواء، ويسقط على الأرض، تنحني بدلال لاحضار الزهر، تعرف أن الرجلين هناك، في الركن البعيد، ينظران اليها".

رواية ألوان أغسطس الناقد محمود عبد الشكور دار الغراء للنشر وسط البلد سؤالها المحوري عن الجسد

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