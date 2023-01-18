الأربعاء 18 يناير 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

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مراسل «القاهرة الإخبارية» يكشف سبب زيارة وزير الخارجية الروسى لبيلاروسيا

لافروف
لافروف

قدمت قناة "القاهرة الإخبارية"، تقريرًا عن الأوضاع الروسية الأوكرانية بعد زيارة وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف، لبيلاروسيا للقاء نظيره البيلاروسي، بالتزامن مع التدريبات الجوية بين البلدين.

وقال حسين مشيك، مراسل القاهرة الإخبارية من موسكو، في مداخلة عبر "سكايب"، للنشرة الإخبارية، إن زيارة وزير الخارجية الروسي لبيلاروسيا جاءت لبحث أمور تخص البلدين، ولتأكيد روسيا أن لديها حليفًا.

وأضاف أن حديث لافروف اليوم على إنشاء عالم متعدد الأقطاب، وأن الولايات المتحدة تهيمن على العالم وتريد عالمًا ذا قطب واحد. 

وأشار إلى أن الزيارة جاءت للرد على ما يقوم به الغرب تجاه روسيا من خطوات عدائية، حول إمكانية دخول بيلاروسيا النزاع الأوكراني والخبراء يؤكدون أن هذا مستبعد في الوقت الحالي، موضحًا أنه إذا دخلت إحدى دول الناتو في النزاع فمن الممكن لبيلاروسيا أن تدخل النزاع.

وتابع أن السلطات البيلاروسية أوضحت أن الوضع على الحدود صعب وأنها قادرة على صد أي عدوان أوكراني، وتقوم بإسقاط طائرات بلا طيار على حدودها ولا أحد يعلم السيناريوهات المقبلة. 

القاهرة الإخبارية بيلاروسيا زيارة روسيا سيرجي لافروف الولايات المتحدة عالم متعدد الأقطاب

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