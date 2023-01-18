الأربعاء 18 يناير 2023
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

ضبط صاحب مخبز باع 29 طن دقيق في السوق السوداء بالقليوبية

ارشيفية
ارشيفية

نجح ضباط الإدارة العامة لشرطة التموين، في ضبط صاحب مخبز بلدي لبيعه 29 طن دقيق بلدى مدعم في السوق السوداء بالقليوبية. 

وتلقت الإدارة العامة لشرطة التموين والتجارة إخطارا من مباحث التموين بالقليوبية يفيد بورود معلومات تفيد بقيام صاحب مخبز بلدى بمحافظة القليوبية بالتصرف في كمية كبيرة من الدقيق البلدي المدعم، ببيعها بالسواق السوداء دون إنتاج فعلي للخبز.

وعقب تقنين الإجراءات تم استهدافه وبتفتيش المخزن والفحص تبين التصرف فى 29 طن "دقيق بلدى مدعم" ببيعها بالسواق السوداء دون إنتاج فعلى للخبز محققًا أرباحًا غير مشروعة.

تم تحرير محضر بالواقعة، وتولت النيابة العامة التحقيقات.

شرطة التموين صاحب مخبز 29 طن دقيق السوق السوداء القليوبية

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