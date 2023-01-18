الأربعاء 18 يناير 2023
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

توك شو

الأرصاد: استقرار نسبى فى حالة الطقس نتيجة ارتفاع درجات الحرارة

الطقس
الطقس

قالت الدكتورة منار غانم، عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية، إن اليوم الاربعاء شهد الطقس ارتفاعا طفيفا في درجات الحرارة مع استقرار تام في الأحوال الجوية، بسبب مرتفع جوي في طبقات الجو العليا مع كتل هوائية قادمة من صحراء شبه الجزيرة العربية.

استقرار المناخ

وأكدت الدكتورة منار غانم، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "مصر جديدة" مع الإعلامية إنجي أنور، المذاع عبر فضائية "إي تي سي"، أن الدولة المصرية تشهد استقرارا تدريجيا في أحوال الطقس بسبب ارتفاع درجات الحرارة.

وأضافت في حديثها، أن الطقس خلال فترات النهار يكون معتدلا على أغلب المناطق الشمالية، مثل السواحل الشمالية ومحافظات الوجه البحري والقاهرة الكبرى ومحافظات شمال الصعيد، ومائلاً للدفء على محافظات جنوب الصعيد وجنوب سيناء، موضحة أنه فور غياب آشعة الشمس ودخول فترة الليل تنخفض درجات الحرارة خاصة خلال الساعات المتأخرة من الليل والصباح الباكر لتكون الأجواء باردة إلى شديدة البرودة على أغلب أنحاء الجمهورية ، وتصل درجة الحرارة الصغرى على بعض الأماكن بمحافظات شمال الصعيد ووسط سيناء وبعض المدن الجديدة إلى أقل من 10 درجات مئوية.

منار غانم الأرصاد الجوية استقرار درجة الحرارة اخر النهار النهار

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