الأربعاء 18 يناير 2023
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

فلاحو الشرقية عن قرار زيادة سعر القمح: فتح نفسنا من جديد على الزراعة

القمح
القمح

أعلنت الحكومة المصرية عن زيادة سعر توريد إردب القمح، من 1000 إلى 1250 جنيهًا، الذي لاقى استحسان الفلاحين والمزارعين، بكافة أنحاء مصر.

وقال رضا أبونابت، من أبناء قرية أبونجاح، دائرة مركز الزقازيق، بمحافظة الشرقية، وأحد المزارعين، إن السعر المطروح هو "عادل" بشكل كبير، وأن الحكومة المصرية دائمًا ما تقدم يد العون للفلاح، لافتًا إلى أنها ليست المرة الأولى التي تقوم الحكومة المصرية بسعر توريد المحاصيل الزراعية، مما يرفع من قيمة الإنتاج الزراعي المصري.

وأضاف في تصريحات صحفية خاصة لـ"الدستور"  أنه منذ سنوات طويلة لم يشهد الفلاح المصري، ذلك الاهتمام البالغ، في كافة المجالات، قائلًا: "الريس فتح نفسنا على العمل والزراعة والاهتمام بالأرض" بعد أن أصبح أغلب الفلاحين يسعون لتبوير الأرض وتذليلها في مجالات بعيدة عن الزراعة.

فيما قال محمد رضا، من مزارعى قرية أبونجاح، إن جميع فلاحي مصر يشكرون الرئيس عبدالفتاح السيسي، على ما يقدمه للريف المصري، مؤكدًا أن الرئيس يهتم بالريف اهتمامًا خاصًا ويقدم له مبادرات غير مسبوقة مثل مبادرة حياة كريمة، وتبطين الترع، وزيادة أسعار التوريد، وكل ذلك يشجع الفلاح على استثمار أرضه.

وأضاف أن زيادة أسعار التوريد في المحاصيل الزراعية في القطن والقمح وغيرهما، لم يشهدها الفلاح في أي عهد، مؤكدًا أن ذلك سيعود بالخير والنفع ليس على الفلاح والمزارع فقط، ولكن على كل المصريين، لما ستشهده مصر من سيولة في تداول المحاصيل وإنتاجها.

وكان الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، قد أعلن عن رفع سعر توريد إردب القمح لـ1250 جنيهًا بدلًا من 1000 جنيه، وجاء ذلك بناء على توجيهات الرئيس السيسي بعد لقائه بمزارعي القمح أثناء زيارته لمدينة شربين.

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وائل لطفي

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